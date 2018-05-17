日奈良高僧不倫戀曝光 棄罹癌髮妻與酒店小姐開房

2018年05月17日 12:28 中時 黃菁菁

日本奈良市藥師寺的高僧、71歲的村上太胤14日因女性問題主動辭職。《週刊新潮》曝料，2016年8月當上藥師寺管主(相當於住持)的村上背叛了罹癌的妻子，猛追44歲酷似外國明星的單身酒店小姐，兩人還到飯店開房間，搞婚外情。

報導指出，這名外貎酷似義大利名演員克勞蒂亞卡蒂納（Claudia Cardinale)的美女公關透露，17、18年前就認識村上，3年前的7月兩人又取得聯繫，村上特地到銀座酒店捧場，隔天起便經常接到村上的電郵。

村上是調情高手，他在電郵中寫著，「下次想邀你來京都川床，因為有那樣的期待，今天才有加油的動力。」2015年8月當她告訴村上到大阪購物旅行時，村上特地來當地陪，還寫說，「讓我插隊到你眾多男友之中好嗎？」

「我自己任意想著，希望能早日成為妳的臨時男友或情人。」「飯店都客滿了，但我訂到了1個房間，若你不嫌棄，請與人畜無害的我在一起，位於三條的皇家飯店特別樓層。」

那年的8月9日兩人首次在京都約會，即使是夏天，村上仍戴著毛線帽變裝，村上先帶著她在京都市內逛，之後搭計程車去他熟悉的酒吧，吃完飯後又去了村上常去的茶屋。茶屋週日原本不營業，因村上是常客，故特地為他們開店，兩人坐在1樓的吧台，有1名藝妓作陪，還喝了1瓶香檳。

這位酒店小姐透露，村上喜歡炫耀與名人往來的事，例如，「被歌手長渕剛邀請到家裡作客，很驚訝他家地下有游泳池、健身房」，還說他與前首相細川護熙、演員瀧田榮等人都有往來。

她說，當天兩人一起去了飯店，知道他有老婆時，心裡多少有點排斥，但兩人還是有了男女關係，因為村上說:「今後我會幫妳提高業績」。

她還透露，村上每個月12日都會到品川區的藥師寺東京別院舉辦法會，因此兩人每個月最少會在東京見一次面。每次村上來酒店都會花個7、8萬日圓左右，兩人也會在品川車站前，村上固定下榻的酒店過夜。

2016年夏天因為有人傳匿名電郵告發兩人的地下情，村上的妻子也知情了，村上懷疑是該酒店小姐告的密，使得兩人的關係開始有了間隙。村上原本不願承認這段不倫戀，但後來決定主動辭職。

(中時 )