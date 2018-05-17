英媒稱澳在台強押難民出境 吳釗燮：不可能

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英國媒體《衛報》日前報導稱，一對伊朗籍母子難民被澳洲官員安置在諾魯的難民營，但後被轉送至台灣接受醫療治療，但卻在2個月後，遭澳洲邊境部隊直接來台強壓出境送回諾魯。外交部長吳釗燮今表示，台灣與澳洲有協議不能公開，但此報導內容偏頗，台灣不可能讓澳洲4個執法人員來台，「一定會發出澄清」。

英國《衛報》近日報導，一位伊朗籍母子難民為躲避戰亂，躲到澳洲，被送到邦交國諾魯難民營，這位難民媽媽需要接受心臟手術，兒子有自殺傾向，被澳洲安排在台灣進行醫療協助，但5月10日清晨遭澳洲邊境部隊強壓出境，遣送到諾魯難民營。

國民黨立委江啟臣今在立法院外交及國防委員會就上述質詢，外交部是否知情？吳釗燮表示，這篇報導是有所偏頗。

吳解釋，澳洲政府跟台灣有協議暫時不要公開，前年時，澳洲政府向我表達，因為在諾魯難民營需醫療協助，詢問台灣是否提供援助。當時他在國安會，樂意表達願意處理，台灣跟澳洲間有書面協議，願意協助澳洲所提出的難民醫療的請求，雙方協議等到醫療告一段落，醫生認為可行，澳洲會接回原居住地方，一切依照協議。

江追問，問題是這對母子要被遣送時，我醫生發出不適合遣返，但是我仍讓澳洲邊境部隊把他強壓出境，這過程外交部、移民署角色為何？

吳表示，台澳協議是難民需要急難救助時來台灣，台灣提供必要的醫療資源；他強調，醫生是認為（這對母子）醫療告一段落，應該要回去才會出具證明，不可能有澳洲4個執法人員來台，「這個報導真假我都不確定」。

江批評，若非正確，為何還讓國際媒體非事實的報導繼續放在那邊，有損國際形象。但吳表示，由於此前台澳有協議，雙方必須要認為這稿子可以出去才能登。

但江強調，吳要跟澳洲政府講什麼是事實，若媒體報導非事實，作為一個主權國家政府，難道不能出來講嗎？若外交部出來講，澳洲政府有意見，台灣這樣協助還要繼續嗎？連國內媒體也轉載，外交部卻沒有澄清說明。

吳說，「一定會做澄清」；台灣有這樣的心意去為這些難民協助，澳洲才會這麼支持台灣，「我們會馬上處理」。

(中時 )

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