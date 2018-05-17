代表團抵美 陸商務部：不拿核心利益交換 美應公正解決中興案

2018年05月17日 12:22 中時 楊家鑫

大陸副總理劉鶴昨日率代表團抵達華盛頓，將展開第二輪中美經貿談判。大陸商務部17日表示，中方希望此行能取得積極成果，不希望看到中美貿易摩擦升級，不過中方不會拿核心利益做交易，並期望美方公正地解決中興通訊一案。大陸《環球時報》則發表社評稱，如果川普日前在推特上所說「中美談判尚未開始，美國這些年已讓得太多，中國需要付出更多」為真，那第二輪磋商的寶貴時間就要「浪費了」。

上海《澎湃新聞》報導稱，大陸商務部新聞發言人高峰17日表示，中方此次應邀訪美，希望雙方相向而行，相互尊重、平等協商，化解矛盾，取得建設性成果。中方不希望看到中美貿易摩擦升級，也做好了應對各種可能的準備。

針對中興通訊事件，高峰表示，希望美方有關部門儘快採取實際行動，公正合理地解決此案。至於是否暫緩對美國農產品加徵關稅，換取美方在中興事件讓步，高峰回應稱，中美之間的經貿合作是市場形成的，也是靠市場力量推動發展的，符合市場經濟規律，不可能搞計劃經濟那一套。

高峰強調，中方將堅決捍衛自身利益，不會拿中方核心利益做交易。中國正在積極推動產業結構調整，中方願意從包括美國在內的世界各國擴大進口，也歡迎包括美國企業在內的世界各國企業來中國發展。希望美方取消不應有的貿易限制，提高供給能力，給予中國產品和中國投資公平公正的待遇，拖動兩國經濟優勢互補，實現互利共贏。

此外，中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》17日發表社評「要取得成果，美方應切實拿出誠意」指出，川普日前在推特上表示，「會談還沒有開始，美國能出讓的非常少，因為這些年來美國出讓的已經太多了。中國需要付出很多。」如果川普真的這麼想，並在談判中實行，「那麼很可能就要把這次磋商的寶貴時間給浪費掉了。」

(中時 )