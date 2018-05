「川金會」再生波折 王毅：北韓值得肯定 美方應珍惜和平機遇

2018年05月17日 12:45 中時 楊家鑫

北韓臨時中止16日當天的北南高級別會議,更稱將考慮「川金會」是否舉行。對此,大陸國務委員兼外長王毅於當地時間16日在巴黎呼籲,半島當前的緩和局面來之不易,北韓方面為此採取的主動措施值得充分肯定,美方應珍惜目前出現的和平機遇。另一方面,美國總統川普於當地時間16日下午表示,沒有接到北韓取消「川金會」的任何通知,會繼續觀望事態進展。

針對北韓日前突然取消16日當天的北南高級別會議,更稱將考慮6月朝美領導人會晤是否舉行,大陸官媒新華社報導稱,正在法國訪問的大陸國務委員兼外交部長王毅於當地時間16日表示,「半島核問題由來已久,錯綜複雜,解決這個問題需要相向而行,而不是背道而馳。尤其要防止一方顯示靈活,另一方反而更趨強硬。歷史上曾經有過這方面的教訓。我們不願看到這一現象重演。」

王毅強調,「半島當前的緩和局面非常來之不易,朝鮮方面為此採取的主動措施值得充分肯定,其他各方尤其是美方都應珍惜目前出現的和平機遇。大家都來做和平的促進者,而不是促退者。」

事件發生後,美國總統於當地時間16日下午在白宮表示,美方沒有接到北韓所謂「可能取消美朝首腦會晤」的任何通知,並表示美國會繼續觀望事態進展,「我們等著看看會發生什麼」(We will see what happens)。

報導稱,這句話是川普經常使用的「口頭禪」。之前川普曾經被問到是否會對北韓動武、是否會廢除歐巴馬醫保或是否支持某項人事任命,在沒有作出最終決定前,川普經常會使用「我們等著看看會發生什麼」這樣製造懸念的不確定說法。

(中時 )