義大醫院院長杜元坤之子杜泳逸 錄取台大醫科

雄中有5人錄取台大醫，右起黃益泓、杜泳逸、余承洋、王可力及張哲嘉。（李義攝）

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杜泳逸（左）與余承洋。（李義攝）

大學申請入學放榜，高雄中學依舊穩居南台灣龍頭寶座繳出傲人成績，327人錄取大學名系，更有5人錄取台大醫科，其中，骨科權威、義大醫院院長杜元坤之子杜泳逸也上榜，他只填台大醫唯一志願，笑說「想超越爸爸」。

杜泳逸從小對物理有濃厚興趣，起初並未想到習醫，直到國一時母親生病，心中悄悄埋下讀醫科的決心。會大膽的只填一個志願是因為想超越父親，如今做到了，他說，爸爸杜元坤很高興，直說「好棒！好棒！」

從小都會聽爸爸說習醫的事情，但隨著杜元坤邁向名醫之路，父子也聚少離多，甚至連每周共餐一次都不容易，放榜這天，杜元坤在西班牙進行示範手術。

超越父親之後，是否會繼承衣缽？杜泳逸肯定地說「不會」，想攻讀神經外科，因為許多腦的科學都與物理有關，他割捨不下最愛的物理，「物理是最根源的科學，可以從源頭解決問題」，讀醫科後還是會去選修物理。

他分享的讀書心得是作息正常不熬夜，一定要找個課本外的興趣做為紓壓劑，調解因考試而緊繃的身心。

也是錄取台大醫的余承洋的父親也是醫師，但命運卻開了玩笑，小二那年，耳鼻喉科醫師的父親上班時突然心肌梗塞，就在每天踏進的醫院門口倒下，被抬進醫院急救不治。

國中時，在家人的期許及想助人的想法下，立志讀醫科。考前與放榜後，他都專程祭拜父親，訴說心情也分享金榜題名的喜悅，告慰在天之靈。　余承洋說，未來想讀外科，因為聽說外科的挑戰很大，想接受挑戰。

另外3位錄取台大醫學生是黃益泓、王可力、張哲嘉。雄中今年共265人錄取國立大學，錄取醫學、牙醫及中醫系有40人，台大58人、交大23人、清大35人、成大46人、政大20人。

(中時 )

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