大學個申放榜 輔大醫學系竟然等無人

2018年05月17日 12:52 旺報 簡立欣

大學個人申請統一分發17日放榜，熱門的輔大醫學系竟然抱蛋！此前由於國內11個醫學系只有輔大醫學系的第二階段面試日期和其他10個醫學系錯開，結果17日放榜，其他10個醫學系全部招滿，輔大22個名額卻全部缺額；招聯會表示，這意味著適度撞期反而有利考生適性選擇，讓個人申請管道健康運作。

甄選委員會統計，今年共有23個系組1個學生都沒有招到，其中包括輔大醫學系。

今年大學個人申請第二階段甄試，輔大醫學系甄試日期與其他10個醫學系錯開、辦理的時間提早，有92人通過輔大醫學系第一階段篩選，全都是學測75級分，其中90人同時通過北醫醫學系的篩選。

由於推論志不在此的考生抱持著先模擬練習的心態報名，導致贏者全拿，本報之前報導已經預測「可能產生悲劇」，頂尖考生更熱烈討論「輔大醫學系最後能否招到2人以上」。沒想到最後22個名額全都缺額。

由於有意將輔大醫學系當作第一志願的73、74級分的優秀學生，反倒過不了一階篩選的關卡，通過篩選的滿級分生又沒有選擇輔大醫學系，才會出現22個名額全都缺額的情況。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，去年底有部分團體批評今年大學個人申請第二階段甄試嚴重撞期、影響考生選擇權，要求更改簡章時間，招聯會開會後決定在不變更簡章的前提下適當分流。但是，分發結果呈現出不衝堂可能導致學系、學生權益反倒受損。

戴念華受訪表示，也沒預料到會發生這樣的情況，輔大醫學系都收到分數極高的考生，卻都把輔大當備胎，「這失去當初讓考生適性選擇的初衷。」

大學招聯會分析，一個學生最多可以選填6個志願，假設6個志願都通過，只能就讀一個校系，另外5個校系的名額空出來，再優質的校系也免不了出現缺額。

戴念華說，決定甄試日期是各校評估各自招生策略的考量，甄試適度撞期，反倒能讓考生適性選擇，不見得對所有考生不利，個人申請管道反倒能健康的運作。

至於呼應各界要求，明年要盡量錯開，接下來是否繼續？招聯會將聆聽高中端、家長、考生各界意見，與各大學討論明年的做法。

(旺報 )