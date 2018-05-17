交通空汙致死率高於燃煤？ 環團痛批扭曲研究愚民

2018年05月17日 13:26 中時 鄭舲

行政院長賴清德上週引用哈佛大學研究結論指出「汽機車空汙致死率為燃煤電廠3倍」，台灣健康空氣行動聯盟批評，該篇論文是2000年發表，且論文結論已清楚說明，不能將研究結果推論到研究涵蓋的美國6城市以外的地方，更何況是2018年的台灣？台空盟呼籲政府別再扭曲研究結論愚民，為增建燃煤電廠找藉口。

綠委吳焜裕日前在立法院質詢行政院長賴清德時，引用哈佛學者論文，指出交通污染源的PM2.5造成的死亡增加率約為燃煤電廠3倍，賴清德即公開轉述，將空汙致死主因推給汽機車，意圖合理化北台灣增煤的電力規劃爭議。

台空盟理事長葉光芃表示，哈佛學者Laden等人在千禧年發表的論文，空汙資料取自含鉛汽油尚未禁用的1979到1988年間，學者是以鉛作為交通空污的標記因子，得出每提高10微克/立方公尺交通污染源排放的PM2.5，其日致死率增加為燃煤電廠的3倍的結論。

葉光芃指出，2016年紐約大學研究已發現，柴油交通PM2.5造成的缺血性心臟病死亡率風險增加率是一般PM2.5的3倍，燃煤則高達5倍，研究結論也指出「減煤」最能有效控制PM2.5危害。英國醫師協會也向世人宣告，和廢煤相比，改善交通空汙對健康及環境效益只能算中等。呼籲賴內閣正視各界建言，戒掉「燃煤奶嘴」，順應減煤、減油、減碳的國際趨勢。

(中時 )