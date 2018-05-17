大學個人申請放榜 彰化高中12人上醫科、台大13人

2018年05月17日 12:59 中時 吳敏菁

我要成為一枚良醫、白袍加身！彰中13人錄取醫科。（吳敏菁攝）

大學個人申請、繁星推薦入學放榜，彰化高中成績優異，共錄取385人，錄取國立大學共達285人次。尤其，錄取國立大學，包含醫科、牙醫、中醫等，高達7成4，更較去年6成，大幅成長。

彰中校長吳文宗表示，錄取國立大學，其中包含醫藥學群12人、臺大13人、清華19人、交大15人、成功28人、政大5人、中央17人、中興16人、中正17人、中山16人等

。整體傑出，是全體師生努力，不論平日的課堂教學或是家長夥伴支持的輔導課程、週六返校溫書、晚自習等延伸學習活動，師生們都珍惜每一堂課。

彰中才子黃柏勳，如願錄取第一志願台大外文系，放榜太高興了，他也是學校衝出的黑馬，高一、高二忙於編輯校刊，擔任DJ，學校排名在200名，高三直覺要收心了，認真一拚就衝出好成績，他喜歡外文和表演藝術，未來就度外文系，覺得能夠提供更多的資源，繼續往自己的興趣來深耕。

彰中才女江捷欣，是彰中科學班唯3女學生之一，學測考了73級分，親友紛紛鼓勵讀醫科，但她最後錄取台大生命科學系太開心了，她說，未來職業發展還不確定，但更喜歡投入探索的領域，進入台大學府也是心中嚮往，能夠在喜歡的生物、化學等學科，繼續研究，學習本身就是很幸福。

值得一提，彰化高中陳震玨及高采列自高二下蒐集資料志在前進美國，確定上美國柏克萊大學大一不分系及美國亞利桑那大學心理系。他倆從沒有參加補習，卻能在SAT及TOEFL拿高分。高采列特別選擇華人較少、且心理學系口碑在全美排名前20名的優質校系，長期關閉字幕以影集增強自己的聽力，他信心可以很快適應口音、俚語和文化隔閡。

此外，本年度起，台灣高中畢業生可以憑107年學測成績直接申請大陸308所大學，經過面試後擇優錄取，彰中表示，今年有近20人提出申請，明顯較往年成長，6月將持續放榜。

(中時 )