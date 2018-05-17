雲林養雞豬場爆量　3村抗議「雞舍趕老人」

水林鄉及大埤鄉三村聯合抗議養雞場設置不顧居民生活權益，請神到縣議會陳情。（周麗蘭攝）

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三村抗議聯盟召集人李明遠（持麥克風者）指控縣府放任財團到小村莊設養雞場與養豬場，乞丐趕廟公。（周麗蘭攝）
雲林縣議會多名議員出面接受陳情。（周麗蘭攝）
縣議會議長沈宗隆（右一）接受陳情書。（周麗蘭攝）

水林鄉山腳村、大埤鄉嘉興村、大埤豐岡村3村最近都被申請設置大型養雞場，兩村民17日聯合發動4輛遊覽車前往縣府抗議、到縣議會陳情，要求修正新設畜牧場自治條例，增訂畜牧量總量管制、距離村莊300公尺加大為500公尺。

三村民各自攜帶神明、電音三太子，17日上午10點抵達縣府廣場拉白布條，10點半轉往縣議會陳情。

抗議聯盟發言人李明遠表示，雲林縣的養雞場、養豬場的場數已經爆量，還有100場在審核中，山腳村的現有雞舍已無法計數，財團還要增設2場畜養40萬隻雞，難道要讓村內的老人被雞舍趕走嗎。

村民表示，村民都很單純，所以財團專門找小村莊來設，如果財團不斷來尖山腳設，真的會讓該村散掉。

李明遠表示，雲林縣府沒有總量管制概念，被高雄市拒絕的養雞場、養豬場都來雲林縣，專挑有台電饋線的土地買，著眼的是太陽能利益，附帶養豬養雞，卻讓附近居民無法生活，干擾生活秩序。

包括議長沈宗隆、縣議員黃文祥、蔡孟真、陳樹吉、賴明源、林岳璋、林深、李明哲出面聆聽，沈宗隆接下3村的陳情書。

黃文祥強調，雲林不是三等公民，財團申請設置畜牧場未取得附近居民同意書就等於「同意」嗎？設置大型畜牧場不需要舉行說明會嗎？

農業處長張鴻猷答詢表示，法規並未規範需要取得住戶同意書，也不一定要開說明會。

張鴻猷表示，104年到107年3月全縣共有400多件畜禽舍申請案。副縣長丁彥哲表示，縣府樂於接受新設畜牧場自治條例修正，但須先經過府內法規釐清。

(中時 )

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