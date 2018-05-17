出門倒垃圾卻發現一戰未爆彈 加拿大男子嚇傻

加拿大倫敦市發現一枚一戰未爆彈，嚇壞當地居民。（圖/London Police Service）

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中時電子報

出門倒垃圾會遇到什麼？有人趕不上垃圾車、有人垃圾掉滿地，但卻有人在自家垃圾旁發現一枚一次世界大戰（World War I）時期的砲彈外殼，害他十足嚇了一大跳。據加拿大廣播公司（CBC）報導，一名居住在安大略省倫敦市（London, Ontario）的居民丹尼（Danny Vellow），在家門口的垃圾堆中，發現一枚10公斤重的砲彈外殼，嚇得他立即向警局報案。

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丹尼向媒體表示，自己當時嚇傻了，想到差點一腳踩上砲彈，不免感到後怕。而倫敦市警局的專家在堪驗後，發現這是一枚10公斤重的未爆彈，隨即送往附近的軍事基地進行銷毀。

警局發言人珊德莎（Sandasha Bough）表示，「軍方防爆組告知我們，該枚一戰時期的砲彈殼，內部仍存有20至30磅的爆裂物質。」由於兩次大戰期間，加拿大境內並沒有戰場，與身為戰場的歐洲不同，一般不會出現這類遺留的「未爆彈」。珊德莎也提醒民眾，有些人會蒐集武器、砲彈和軍事裝備，但很多人在收藏時，卻不知道這些歷史物品，其實還「活著」。

為避免再有相關事情發生，倫敦市警局發出警報提醒民眾，千萬不要自行處理任何與槍砲彈藥有關的「未知物品」，如果有發現，請打911通知警方處置。

(中時電子報)

文章來源：Somebody put a live WWI-era artillery shell out with the trash in London, Ont.

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