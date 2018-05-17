勞團舉布條抗議　要求外籍漁工納勞基法保障

由多個人權團體、移工組織組成的外籍漁工人權保障聯盟，今日至總統府前舉布條抗議，要求將境外聘僱的外籍漁工納入《勞基法》保障。（綠色和平提供）

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台灣人權促進會副秘書長施逸翔（見圖）在總統府前高舉蔡英文的競選勞動政策看板。（陳信翰攝）
「外籍漁工人權保障聯盟」17日於總統府前的凱達格蘭大道舉牌表達訴求，質疑蔡政府新南向政策失靈並揭露外籍漁工案例遭到不合理對待的案例。（陳信翰攝）

台灣遠洋漁船有1.9萬名境外聘僱的外籍漁工不受《勞基法》保障，僅由漁業署管理，由於漁業署毫無勞動專業可辦理勞檢，使漁工長期飽受苛扣薪資等不當對待，移工團體今赴總統府前高舉布條抗議，要求一體適用《勞基法》，杜絕外籍漁工受虐問題。

台灣國際勞工協會研究員莊舒晴表示，台灣漁船所聘僱的外籍漁工分為「境內聘僱」、「境外聘僱」兩軌，在台灣境內聘僱者約1萬2325人，主管單位為勞動部，受到《勞基法》保障，勞檢由勞動部這類熟悉勞動條件的單位辦理，每月薪資可達基本薪資2萬2000元；至於境外聘僱的1萬9000人，則由漁業署管理，由於不受《勞基法》保障，每月薪資按漁業署規定只有美元450元，換算成台幣約1萬3500元。

不過，宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，雖然漁業署規定境外聘僱漁工月薪不得低於美元450元，但他上月走訪印尼爪哇島，了解受雇於台灣漁船的漁工權益，發現其中一名漁工的薪資單，每月月薪僅美元320至340元，雇主甚至還四處找名目扣款，要漁工簽下如同賣身契的同意書，最後領到的薪資僅70到290元不等，「恐怕沒有一個人領到，漁業署規定的450元。」

莊舒晴指出，漁業署長期只顧產業發展，漠視勞動權益，從未落實漁工勞動條件查察，就算要進行勞檢，漁業署也沒有勞動專業可以辦理，勞動部也不該繼續規避責任，應廢除境外聘僱制度，統一將外籍漁工納入勞動部管轄。

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達表示，漁業署雖然說，有提供熱線給漁工們申訴，但實際撥打之後發現，熱線依舊轉入勞動部設立的1955勞工諮詢申訴專線，漁工長期在遠洋海上作業，根本沒有訊號可以撥打手機電話，熱線形同虛設，但船上其實都有衛星電話，專供船長使用，漁業署應設法使漁工也能使用衛星電話，改善漁工權益，別繼續在國際上蒙羞。

(中時 )

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