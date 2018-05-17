漁業署：比照勞基法條件　改善漁工權益

2018年05月17日 13:34 中時 楊騰凱

境外聘僱漁工未受《勞基法》保障，極易成為人權剝削的受害者，外籍漁工人權保障聯盟今召開記者會，重砲抨擊漁業署只顧產業，漠視勞動權益，要求統一由勞動部管外籍漁工。漁業署回應，會逐步提升漁工勞動條件，目標和《勞基法》的水準一致。

漁業署副署長林國平表示，先前漁業署已和勞動部談過，討論境外聘僱的外籍漁工可否由勞動部管理，但是漁工都在海上作業，遠離台灣，現實面有其困難之處，難以統一受勞動部監管，目前外籍漁工的權益皆以《遠洋漁業條例》規範之，未來會逐步提升勞動條件的保證，努力和《勞基法》的水準一致。

林國平指出，漁業署已與勞動部溝達成共識，下個月開始，若有遠洋船進到國內港口，船上也聘有境外僱用漁工時，漁業署會通知勞動部，找漁港所在地的勞檢單位，派員陪同漁業署人員登船檢查。

林國平指出，新漁業三法在去年1月20日上路，規定外籍漁工月薪不得低於美元450元，但礙於法令無法追溯，漁工聘僱合約若是新法上路前就簽署，恐怕仍有低於450美元的情形，對於漁工團體今日召開記者會表示，有漁工今年新簽立合約，月薪仍低於法令規範，漁業署將深入追查，若船東違法屬實，將處以5萬元至25萬元的罰鍰。

林國平坦言，外籍漁工平時在海上工作，不易取得對外聯繫，遭遇問題需要即時通報時，確實可能來不及，漁業署現已和海巡署合作，進行海上登船訪查，除了調查漁船是否有違規漁業行為之外，也會請登船人員盡量訪視漁工，漁工需要投訴時，可以藉此機會傳達。

(中時 )