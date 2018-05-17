防杜疏浚砂石盜採 河川局與檢方齊監督

2018年05月17日 13:37 中時 許素惠

第四河川局疏浚濁水溪雲林段，為了防範砂石盜採，首次與雲林地檢署合作舉行疏浚作業及廉政透明說明會，水利署長賴建信指示河川局同仁和檢方緊密連繫，杜絕不法。（許素惠攝）

第四河川局疏浚濁水溪雲林段，移除沙源，減輕揚塵之害。（許素惠攝）

河川疏浚運出的砂石都得過磅，以防止不法。（許素惠攝）

第四河川局疏浚濁水溪雲林段，為了防範砂石盜採，首次與雲林地檢署合作舉行疏浚作業及廉政透明說明會，一來由檢方當防弊後盾，俾使得標業者守法，二來讓檢方了解目前疏浚監控系統與平台，而所有遠端監控影像及文字資料，檢方可隨時登入掌握取得。

雲林檢察署檢察長鄭銘謙率3位主任檢察官黃怡華、王聖涵、郭文俐及郭智安等5位檢察官參加，陣容龐大，彰雲嘉縣政府與濁水溪南岸深受東北季風揚塵所苦的西螺、崙背、二崙和麥寮鄉鎮公所等單位人員也參與。

郭智安專題報告當前廉政，強調疏浚作業的透明清廉，防堵不法情事發生。水利署長賴建信稱許疏浚作業透明化及廉政反貪的做為，指示河川局同仁和司法單位建立緊密連繫，攜手杜絕不法。

第四河川局長白烈燑指出，濁水溪下游疏浚和河防安全較無關，而是為了移除沙源，配合水覆蓋、綠覆蓋等工法，俾抑制揚塵，讓南岸鄉鎮減輕揚塵之苦。

第四河川局管理科長施陽東說，疏浚區設有遠端監控，每一砂石車進出都得過磅，防止載多報少，而為防範地磅被動手腳，每天都先以空車測試，並由保全人員跟隨至砂石廠，了解疏浚區地磅顯示的的砂石重量和砂石廠是否一致，200公斤以內是允許的誤差範圍，每月並檢校地磅，半個月會實際量測疏浚挖掘的面積及深度，以了解是否超挖。

鄭銘謙等人疑惑，若是疏浚工人和保全人員串通怎麼辦？白烈燑表示，該局疏浚工程將疏浚石少支出、收入及保全標分開，3方廠商勾串

不易，加上保全守衛站就有16支監視器，保全人員一舉一動皆受遠端掌握，很難舞弊。

(中時 )