NBA》糟糕開局扛責 杜蘭特：我們並非無敵

2018年05月17日 13:44 中時電子報 黃及人

面對勇士在西區冠軍賽G2慘輸22分結局，杜蘭特賽後扛下所有輸球責任表示，「我從1次失誤開啟比賽，也讓阿里查越打越順，甚至觀眾都鼓譟起來，所以我要為糟糕開局扛責，我的隊友都被我感染了，我不能那樣開始比賽！」

「糟糕的狀況總會發生，我們並非無敵的，也無法真正主宰NBA，我們是支不錯球隊，但另1支球隊同樣相當出色，」杜蘭特說，「這就是比賽的美妙之處，有些比賽你會被痛宰，有些比賽你會被打臉，就看你怎麼回應罷了。」

杜蘭特認為火箭G2大勝主因，來自火箭的無限換防，造成勇士很難發動過往流暢攻勢，也沒什麼空檔三分出手機會，「但我們必須跑動起來，尤其是我拿到球，我必須保持侵略性，我們進攻時間有點拖太長了，手感也不太好。」

全場投19中7，含三分球投8中1的柯瑞，賽後強調自己膝傷已無大礙，「我的身體狀況很好，只是開局找不到節奏，事實上我擁有不少三分出手機會，假如能夠投進，絕對可以改變上半場比賽走勢，這場比賽從頭到尾都令人沮喪。」

就算慘敗收場，勇士總教練科爾賽後仍保幽默表示，「柯瑞的傷勢影響狀況，我有大約13.7％(當然是瞎掰的)！其實這場比賽只是火箭打更強硬，也更有信心，他們徹底痛扁我們，其他就沒什麼好說的了。」

(中時電子報)