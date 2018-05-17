畢業生的自嘲！畢展體驗勞工、記者一日生活

2018年05月17日 14:11 中時 葉書宏

觀展者選擇一條自己想要走的路線，藉由翻牌了解線上記者可能遇到的兩難情況。（主辦單位提供）

言紹媒體策略有限公司董事長葛樹人（左三）、世新大學新聞系主任黃惠英（左四）及多位新聞系老師到場支持。（主辦單位提供）

「我是亂源而你，就是共犯！」世新大學新聞學系103級畢業展日前在華山文創園區登場，探討媒體在大眾眼中成為社會亂源的原因，另外，畢業生們發揮巧思設計「互動式體驗」藉此探討勞工議題，吸引近3000人到場觀展。

開幕式當天，言紹媒體策略有限公司董事長葛樹人及多數新聞系師生皆到場支持。「我們終於公開辦展了！」新聞學系主任黃惠英感動的說，畢展對於這群即將畢業的學生來說，沒有學分、沒有酬勞，但擁有的只有「團隊」，期盼能透過此次的畢展，探討亂源，終結大學4年，為新聞系寫下新的一頁。

值得一提，主辦單位邀請到新聞系校友、現任ETtoday新聞雲主播簡立喆擔任開幕式主持人，她表示，「看完整個展區的作品，感到非常驕傲，也很驚訝原來新聞系畢業展覽還能以不同的方式呈現。」

主辦單位表示，畢業展以媒體、勞工兩大議題為主；媒體組訪問多位新聞工作者及學者，講述新聞工作環境及問題，也有多位記者分享工作的心酸與為難。除了訪談影片，也設置情境區、體驗區，帶領觀展者一同體驗新聞工作者的兩難。

勞工區則營造不同職業身份的一日生活，讓觀展者體驗不同職業受制於薪資多寡的購物行為，進而了解社會上工時與工薪的落差。此外，也有設置兩岸展區，傳達「誤解亦是亂源」的概念，讓觀展者寫下對中國的印象，透過影片消除大眾對於中國的誤解。

主辦單位表示，口號「我是亂源」作為新聞系畢業生的自我嘲弄，也反映出當今新聞工作者在民眾的印象，「你也是共犯」則強調這些問題在台灣社會中絕對是和所有社會大眾息息相關，誰也不能推卸責任，期望以此次畢展作為媒體教育體系下的自我反思，同時也實踐創校校長成舍我的名言「我要說話」，從畢業展開始發聲，關心社會現況。

(中時 )