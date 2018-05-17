影》K掉大谷祥平 韋藍德生涯2500K達陣

2018年05月17日 13:52 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

大谷翔平在6局下揮空吞K。（路透）

雙城強打莫里生（Logan Morrison）稱讚「二刀流」大谷翔平是「世界上最好的球員」，賽揚獎強投韋藍德（Justin Verlander ）未必同意，17日完投9局並賞給大谷3K，包括9局下以94哩速球拿下生涯第2500K，也用「完封勝」助太空人以2比0擊敗天使。

大谷此前18次以打者身分先發出賽，有16場敲出安打，此役擔任第2棒DH。但韋藍德賽前在更衣室，盯著電腦上的大谷打擊影片，記下重點並與教練討論對戰策略至少15分鐘之久，勤奮用功顯然收到成效，讓大谷只在4局下把球打進場內，二壘滾地球遭刺殺出局，其餘3次遭到三振。

這是大谷在大聯盟生涯第2次單場領到3K，不過韋藍德此役不只封鎖大谷而已，他對天使前3棒一視同仁，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、大谷、賈斯汀阿普頓（Justin Upton）總計12支0。

No. 2500 🔥 pic.twitter.com/oFajxErRHR — Houston Astros (@astros) 2018年5月17日

天使得分的最好機會在8局下，卡洪（Kole Calhoun）的場地規則二壘打，讓韋藍德面臨1出局、二三壘有人的失分危機，但他也連續解決了代打瓦布耶納（Luis Valbuena）與卓奧特。

韋藍德此役完投9局，只讓天使擊出零星5安，飆出7次三振，自責分率是全大聯盟最低的1.21。美西龍頭太空人也在他的好投護航下，領先天使兩場勝差。

(中時電子報)