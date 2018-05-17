殉職勇消追思會　代消局長龍榮森：希列管廠配置圖

2018年05月17日 14:17 中時 葉臻

追思會的最後親友紛紛獻花，場面十分哀戚。（葉臻攝）

桃園市4月28日發生敬鵬工業大火，造成埔心分隊小隊長游曜陽、平鎮分隊小隊長李翰霖，隊員林尉熙，和山峰分隊員余佳昇、林伯庭、游博瑜殉職，桃園市政府在17日上午舉行追思會，桃園市消防代理局長龍榮森會後受訪表示，消防局救災APP的平面圖上看不見機台、危險物品、槽體的位置，未來會建議中央修法，要求列管工廠都要提供相關資訊平面配置圖，以利消防員救災。

龍榮森表示，15日下午火警鑑定委員會與各專家學者有回到現場勘查，在敬鵬廠房可抽排煙的管道間發現積碳，由於積碳經過遇熱會產生熱流效果，進而引起火災，因此初步起火原因以管道間有積碳、進而起火釀災的可能性最大，不排除是因此造成消防員逃生不及受困火場，但確切原因仍待桃園地檢署釐清。

龍榮森強調，調查發現當天的指揮調度都有按照SOP，第一時間初期指揮官依據敬鵬員工說法，派員進入廠內佈線搶救受困5樓的民眾，指揮並無明顯疏失，他也說，消防局救災APP都有針對消防設備有甲乙種防護圖，但是平面圖上看不見機台、危險物品、槽體的位置，未來會建議中央修法，要求列管工廠都要提供相關資訊平面配置圖，以利消防員救災。

(中時 )