交出政治檔案！政院今通過「政治檔案條例」草案

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中時

趕在520前夕，政院今通過「政治檔案條例」草案，將送立法院審議，未來包括政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構都要交出特定期間內政治檔案及文件，國發會副主委曾旭正說，特別是涉及戒嚴體制、動員勘亂體制及228有關文件都需交出，政黨、附隨組織拒不配合最高可處500萬元罰鍰，並得連續處罰。

配合促轉會運作，行政院會快馬加鞭，通過「政治檔案條例」草案，曾旭正表示，該條例是檔案法的特別法，基於國家檔案管理所需，且配合促轉條例相關規範，並不涉及政黨惡鬥。

曾旭正說，「政治檔案條例」適內範圍，政治檔案適用範圍，包含政府機關構、政黨、附隨組織及黨營機構等所保管，民國1945年8月15日至1992年11月6日止之相關檔案及文件紀錄。

曾旭正說，特別是涉及戒嚴體制、動員勘亂體制及228有關文件都需交出，促轉會依法也有調查權可以主動調查，政黨及附隨組織若不配合，可依促轉條例處100萬元以上500萬元以下罰鍰，並得連續處罰。

草案規定，政府機關構應於本條例施行日起6個月內完成政治檔案之清查，並編製目錄依規定程序報送檔案局。必要時得予延長，延長期間不得逾6個月。

依照草案內容，對保密逾30年之政治檔案，除有法規依據外，視為解除機密，並由檔案局公告解除機密之意旨及必要之解密措施，排除國家機密保護法及文書處理等法規適用，以簡化解密程序，加速開放。此外條例也規範檔案最遲提供年限，凡嚴重影響國家安全利益或對外關係者，最遲50年需提供，涉及第三人個人隱私及私人文書者，最遲70年需提供。

(中時 )

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