廖俊智挺台大還是教育部？柯志恩：中研院不是局外人

2018年05月17日 14:47 旺報 簡立欣

國民黨籍立委柯志恩（圖）17日在立法院教育及文化委員會簡報，亮出胡適、蔡元培等前中研院院長照片說，前人面對威權的前總統蔣介石時代都能提出建言，呼籲中研院院長廖俊智表態台大校長案看法。中央社記者楊淑閔攝 107年5月17日

立法院教育及文化委員會17日邀請中研院廖俊智院長業務報告，立委柯志恩表示，廖俊智既是台大校長遴委會委員，且台大校長候選人裡面有中研院副院長、當選人是中研院士，因此中研院不是局外人，呼籲廖俊智表態；她隨後在臉書上表示，廖院長以「看似中立、卻缺乏講真話勇氣」的態度令人失望至極。

立法院教文會17日邀請廖俊智業務報告，柯志恩質詢時表示，台大校長遴選問題，中研院不是外人，因為被選的人是中研院院士，遴選委員會裡的委員也有中研院院長，否定這樣的選擇也是中研院院士。

柯志恩的簡報亮出胡適、蔡元培等歷屆前中研院院長照片，表示他們在威權時代蔣介石面前都可以大膽提出建言，目前台大校長遴選事件也已經有非常多大學校長站出來發表意見，中研院院長廖俊智應該表示看法，何況廖俊智差點被選為台大校長遴選委員會的召集人。

廖俊智回覆，學界及社會上有非常多不同的聲音，希望不同意見的人能心平氣和坐下來，好好根據事實、法理討論。至於召集人這件事完全不是事實。

柯志恩表示，解決紛爭只有在沒有政治力的時候才有可能，她要求廖俊智就教育部對台大遴選校長提出的質疑表示看法。廖俊智則堅持，身為遴選委員，他不宜表達意見；台大校長遴選風波不是選邊站的問題，希望持不同意見的各方就法理討論，甚至辯論，沒辦法達成共識，只好走法律程序。

柯志恩強調，對照歷任中研院院長的作為，廖俊智不能只是中性發言，堅持廖俊智應表態，並問他挺台大或是挺教育部。廖俊智說，這件事非常複雜，不是挺不挺的問題，需要法律專家來解決。

柯志恩隨後在臉書表示，廖俊智這種看似中立、卻缺乏講真話勇氣去真誠面對台大校長遴選爭議的態度，令人失望至極！過去中研院長如胡適、吳大猷等前輩秉持讀書人求真求是的氣魄，「寧鳴而死、不默而生」，對執政者諫言擲地有聲，即使威權時期面對蔣介石，亦展現知識份子的風骨，甚至當面指責、毫無畏懼，現在廖俊智怎能選擇噤聲迴避，當一個21世紀不沾邊的中研院院長？

(旺報 )