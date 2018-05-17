廖俊智挺台大還是教育部？柯志恩：中研院不是局外人

中研院長廖俊智也爆出，擔任院長期間仍有美國大學教職。（圖／資料照片）

友善列印
旺報
國民黨籍立委柯志恩（圖）17日在立法院教育及文化委員會簡報，亮出胡適、蔡元培等前中研院院長照片說，前人面對威權的前總統蔣介石時代都能提出建言，呼籲中研院院長廖俊智表態台大校長案看法。中央社記者楊淑閔攝 107年5月17日

立法院教育及文化委員會17日邀請中研院廖俊智院長業務報告，立委柯志恩表示，廖俊智既是台大校長遴委會委員，且台大校長候選人裡面有中研院副院長、當選人是中研院士，因此中研院不是局外人，呼籲廖俊智表態；她隨後在臉書上表示，廖院長以「看似中立、卻缺乏講真話勇氣」的態度令人失望至極。

立法院教文會17日邀請廖俊智業務報告，柯志恩質詢時表示，台大校長遴選問題，中研院不是外人，因為被選的人是中研院院士，遴選委員會裡的委員也有中研院院長，否定這樣的選擇也是中研院院士。

柯志恩的簡報亮出胡適、蔡元培等歷屆前中研院院長照片，表示他們在威權時代蔣介石面前都可以大膽提出建言，目前台大校長遴選事件也已經有非常多大學校長站出來發表意見，中研院院長廖俊智應該表示看法，何況廖俊智差點被選為台大校長遴選委員會的召集人。

廖俊智回覆，學界及社會上有非常多不同的聲音，希望不同意見的人能心平氣和坐下來，好好根據事實、法理討論。至於召集人這件事完全不是事實。

柯志恩表示，解決紛爭只有在沒有政治力的時候才有可能，她要求廖俊智就教育部對台大遴選校長提出的質疑表示看法。廖俊智則堅持，身為遴選委員，他不宜表達意見；台大校長遴選風波不是選邊站的問題，希望持不同意見的各方就法理討論，甚至辯論，沒辦法達成共識，只好走法律程序。

柯志恩強調，對照歷任中研院院長的作為，廖俊智不能只是中性發言，堅持廖俊智應表態，並問他挺台大或是挺教育部。廖俊智說，這件事非常複雜，不是挺不挺的問題，需要法律專家來解決。

柯志恩隨後在臉書表示，廖俊智這種看似中立、卻缺乏講真話勇氣去真誠面對台大校長遴選爭議的態度，令人失望至極！過去中研院長如胡適、吳大猷等前輩秉持讀書人求真求是的氣魄，「寧鳴而死、不默而生」，對執政者諫言擲地有聲，即使威權時期面對蔣介石，亦展現知識份子的風骨，甚至當面指責、毫無畏懼，現在廖俊智怎能選擇噤聲迴避，當一個21世紀不沾邊的中研院院長？

(旺報 )

畢業生的自嘲！畢展體驗勞工、記… 熱死人！大武飆37.9度高溫 創13…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。