花9萬買到「假比熊犬」　馬華僑跨海寫信檢舉

馬來西亞籍華僑今年1月來台，花9萬元向位於新北市的「超級國際專業犬舍」購買2隻純種比熊犬，回國後發現竟全是混種犬，男子感覺受騙，跨海向基隆市政府檢舉。（李其樺翻攝）

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基隆市動保所表示，經查該間寵物業者早已歇業，至今仍在網路違法販賣犬隻，呼籲民眾勿購買，必要時也會協助受害男子向業者提起訴訟求償。（李其樺翻攝）
基隆市動保所表示，經查該間寵物業者早已歇業，至今仍在網路違法販賣犬隻，呼籲民眾勿購買，必要時也會協助受害男子向業者提起訴訟求償。（李其樺翻攝）

馬來西亞籍華僑今年1月來台，花9萬元向位於新北市的「超級國際專業犬舍」購買2隻純種比熊犬，回國後發現竟全是混種犬，男子感覺受騙，跨海向基隆市政府檢舉，基隆市動保所表示，經查該間寵物業者早已歇業，至今仍在網路違法販賣犬隻，呼籲民眾勿購買，必要時也會協助受害男子向業者提起訴訟求償。

據悉這名馬籍華裔男子今年1月間來台並住在基隆市，期間曾上網向「超級國際專業犬舍」購買一公、一母2隻比熊犬幼犬。今年4月男子攜帶犬隻回到馬來西亞，才發現店家宣稱的2隻純種比熊犬皆為混種比熊犬，認為自己受騙，於4月18日向基隆市政府市政信箱提出檢舉。

基隆市動保所根據賣家留下的收據署名某林姓男子調查發現，該名設籍基隆市的林姓男子，2015和2016年兩度被查獲違法無照利用網路在基隆市販買品種犬隻累計罰鍰達40萬9千元，且林男為了規避查緝，經常變更住所，積欠罰鍰至今也分文未繳。

動保所長陳瑞濱表示，網路資料顯示該間「超級國際專業犬舍」，店址登記在新北市新莊區，今年5月8日函文向新北市政府查詢林姓男子是否為該店員工，不過新北市動保處回覆，業者日前已辦理歇業，無從查起。

陳瑞濱說，他們發現「超級國際專業犬舍」仍於網路刊登販售犬隻，且大量業者營業用犬隻於歇業後恐流入地下交易，損害消費者權益，提醒市民勿上網向該業者購買犬隻。另外，對於馬來西亞民眾受損失部份，可依消費者保護法向法院提起消費爭議訴訟，如有需要動保所將全力協助。

新北市動保處表示，該業者於今年4月22日辦理歇業，會針對該業者上網違法販賣犬隻之事主動調查，若屬實將依法開罰。

(中時 )

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