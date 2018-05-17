痛到想舉槍自盡！叢發性頭痛作祟

亞大醫院神經內科主治醫師吳致螢向患者（非當事人）介紹「叢發性頭痛」症狀，其發作時間、位置固定。（林欣儀攝）

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痛到想舉槍自盡！台中33歲鄭姓男子日前出現反覆性頭痛情況，每次發作還會引發眼窩劇痛、眼皮腫及鼻塞等情況，嘗試服用各種廠牌止痛藥都沒效，他擔心自己因頭痛做傻事，到醫院檢查，才知是「叢發性頭痛」導致，經類固醇藥物治療一周即大幅改善。

鄭姓男子告訴醫生，最近常出現單側搏動性頭痛，每次疼痛位置都差不多，有時還伴隨頭暈及噁心症狀，生活大受影響，更慘的是，剛開始一天約發作1至2次，之後頻率增加至一天發作達5次以上，為此感覺身心俱疲。

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師吳致螢指出，鄭男過去沒有罹患慢性疾病的病史或頻繁頭痛經驗，近期也無發生頭部外傷、發燒畏寒情況，進一步檢查其頭部、眼周並測試神經功能皆正常，研判為「叢發性頭痛」導致，經類固醇治療一周後，已無再出現頭痛情況。

吳致螢表示，叢發性頭痛症狀為單側搏動性頭痛，且會伴隨頭暈、噁心感，與一般的偏頭痛很類似，其特徵為患者過去不曾有頭痛問題且發作期間就像「黃石公園間歇噴泉」般會發生在固定時間、位置，並可能出現冒汗、眼皮腫及流鼻水、流淚情況。

吳致螢強調，叢發性頭痛屬於罕見的良性頭痛疾病，男性罹患機率較女性高出4倍，因罕見且獨特性症狀不明顯，誤診機率高，患者可藉由純氧氣吸入或特殊頭痛治療藥物緩解症狀，建議有頭痛問題者應紀錄發作情況、頻率與時間，可協助醫師判斷，達到對症下藥目的。

(中時 )

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