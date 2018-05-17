「川金會」前北韓突變臉 陸方下指導棋？

2018年05月17日 14:20 中時 王嘉源

法廣中文網17日報導說，對於美韓例行聯合軍演，北韓領導人金正恩之前表示過理解，這曾被視為是朝方做出的重大讓步。然而，這次取消16日既定的南北韓高層會談，朝方怒火第一時間卻是衝著美韓軍演而來。一些分析懷疑這裡面有陸方因素作怪？

北韓外交部副部長金桂冠16日稱：如果川普政府只是單方面強迫北韓棄核，北韓對這樣的對話沒有任何興趣，也不得不重新考慮是否參加美朝首腦會談（川金會）。但法廣指出，所謂單方面強迫北韓棄核，這是一個令人困惑的說法，因為在棄核問題上，國際社會多年以來要求的就是北韓棄核，實現朝鮮半島無核化，不存在「雙方面或多方面棄核」的說法。金正恩最後同意與美國總統川普舉行峰會，也是接受了單方面棄核的原則。川普雖然常常改變主意，但在北韓棄核問題上沒有改變過一個字，那就是北韓必須「完全、可核查、不可逆」的無核化。川普甚至表態，如果川金會談不攏，他即可離開談判桌。

這些金正恩都一清二楚。也就是在這一背景下，金正恩接受了舉行川金會。的確，金正恩接受川金會時，許多分析人士都感到困惑，川普同意舉行川金會，就是要北韓全面棄核，金正恩果然接受了川普的前提，願意真正去核嗎？說實話，這一懷疑始終存在。許多專家指出，恐怕雙方最後在棄核化的認知上存在着距離。果然，但沒想到來得這麼快。

在那以後，金正恩有條不紊地開啟了川金會準備進程，其中最耀眼的，就是南北韓三八度線峰會（文金會），然後就是與大陸國家主席習近平的峰會，而且，「習金會」舉行完剛剛四十天，金正恩帶着妹妹金與正坐着飛機又來了一趟大陸，在大連棒棰島邊散步邊談，最後公開發出的報導是金正恩仍然支持朝鮮半島去核化進程。

但是，金正恩與陸方關係實現「完全正常化」，而且超級升溫，金正恩從大陸志得意滿返回北韓不幾天後，就發出了取消川金會的威脅。

法廣指出，觀察人士注意到一些巧合的事：這個當口正是大陸副總理劉鶴率領代表團赴美貿易談判的關鍵時刻，成敗與否，關乎陸方未來高科技產業，同一天，習近平接見訪問大陸的北韓高級代表團，照片顯示，陸朝關係似乎恢復到了最好的時期。

金正恩第二次突然與習近平會面，不少分析人士感到蹊蹺，金正恩到底跟習近平說了什麼，習近平又跟金正恩說了什麼？現在，金正恩突然威脅取消川金會後，兩人親切會面到底談了什麼又被提了出來。

華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）專家葛來儀認為，金正恩最近兩次會晤大陸國家主席習近平，可能受到了習的影響，習近平先前提議，北韓藉著凍結核計畫，換取美韓中止軍演。葛來儀還表示，「這一議題現在重新浮上檯面，顯示習近平可能向金正恩提了此事。」

還有分析指習近平贊成北韓「階段性去核」，其實，階段性去核可能是金正恩的真正想法，但這與川普的要求相去甚遠。金正恩可能得到習的支持後，想法更加堅定了。

CSIS負責亞洲研究的高級副總裁葛林（Michael Green）也認為，大陸雖然不是川金會的直接參與方，但陸方與北韓在朝核問題的立場上具有一定相似性。

葛林就北韓方面的最新舉動在美國《外交事務》（Foreign Affairs）網站上發表文章稱，雖然陸方與美國在北韓去核問題上的基本態度一致，但北京並不糾結於北韓何時、以何種方式去核。對北京來說，更為重要的是與美國的戰略競爭。葛林表示，陸方希望的是漸進式的去核談判，以及與美韓朝三方展開正式終結韓戰的和平協議談判，從而降低朝鮮半島緊張局勢。而北韓已經表明，他們堅決反對按照美國設想的「利比亞模式」去核。

多維新聞網稱，「金正恩前不久訪問中國會晤習近平，中朝當時強調雙方關係唇齒相依的戰略關係，中朝要加強戰略合作。此次北韓明確對美韓軍演提出異議，可能是中朝戰略溝通的結果。」

陸方要回到北韓問題的核心，這一點毫無疑問。有分析指，大陸可能借北韓向美方施加壓力，向美方顯示既然美方在朝核問題上需要陸方，那麼，在商貿問題等關乎陸方的重大問題上，美國也要網開一面。

也有分析懷疑陸方是否在幕後起到了另一種作用。其結果，就是讓金正恩感到，陸方是可以信賴的，陸朝血盟不是空口白話。金正恩於是有了「靠山」，在這種情況下，才可能有了威脅取消川金會的表示。

但是，金正恩已經走到這一步，想完全退回去有多大可能性，而且會產生什麼樣的後果，金正恩不會不考量。他想要的是盡量拖延談判、或者把棄核設法變成階段性棄核呢？

至於北京方面，難道願意像數個月以前，再看到金正恩每天都拿着核彈跟國際社會挑戰嗎？而且，一個擁核的北韓對大陸而言，長遠並不是一件好事，這是許多陸方專家的共識。

法新社引述南韓專家的看法是，金正恩的威脅是一種外交策略，尋求重新確定談判的框架。也就是說，金正恩曾被迫接受了美國要求首先棄核的要求，現在，金正恩在與陸方關係正常化後試圖改變立場。也有專家認為，平壤對美國的「勝利者口吻」感到氣憤，但後一種說法顯得很牽強。

不過，英國廣播公司（BBC）中文網指出，這次金正恩突然翻臉，結果未必對北韓有利。BBC駐北美總編輯索普（Jon Sopel）認為，川普政府會對此「格外小心」。索普稱，川普已經為會談投入許多，但如果結局「讓美國顯得很愚蠢」，川普也不會不惜代價繼續促成會談。

美國智庫「國防重點」（Defense Priorites）專家戴維斯（Daniel Davis）表示，北韓的新舉動不會受到川普歡迎。他分析稱，川普「絶不是一個願意被搶風頭的人，也不願意顯得丟臉和尷尬」，他已經多番給予金正恩與美朝會談肯定評價，在這個節骨點給川普「潑冷水」「絶對是個錯誤」。「我不確定他們（北韓）打的是什麼牌，但結果可能不會對他們有利」。

(中時 )