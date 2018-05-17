國中會考考生注意！明日下午開放看考場

2018年05月17日 14:47 旺報 簡立欣

107年國中教育會考本周六、日（19、20日）舉行，全國23萬394名考生分別在19個考區（場）、219個考場應試，18日下午3點至5點將開放考場。為了維護試場品質，考生及家長不得進入試場教室內。

國中會考科目包含5學科及寫作測驗，19日考社會、數學、國文及寫作測驗共4節，20日考自然、英語（閱讀及聽力）共2節。除了報名時申請於非冷氣試場應考的考生外，會考全面開放使用冷氣，冷氣溫度以設定於攝氏26至28度為原則。

19、20日均自上午8時20分開始第1節考試說明，全國試務會提醒考生，考試開始後遲到逾20分鐘不得入場；開始後30分鐘內，考生不得提早離場。若強行入場或離場，不服糾正者，該科考試不予計列等級或不予計級分。

英語（聽力）試題正式開始播放後，考生即不得入場也不得提前離場，若強行入場或提前離場，英語（聽力）不予計列等級。數學科選擇題和非選擇題的答案卡（卷）是同一張，選擇題部分與其他科目選擇題相同，須用黑色2B鉛筆畫記，修正時須用橡皮擦將原畫記擦拭乾淨，不得使用修正液（帶）。數學科非選擇題和寫作測驗相同，書寫內容不得超出答案卷格線外框，且務必使用黑色墨水的筆，不得使用鉛筆。更正時，可以使用修正液（帶）。

全國試務會提醒，電子產品不可攜入考場，若不慎攜入，須於考試開始前放置於試場前後方，且電子產品須先關機或拔掉電池。考生若隨身放置，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，記該生該科違規2點或扣該生寫作測驗一級分。過去考生違規事件均以此為大宗，請考生特別注意。

(旺報 )