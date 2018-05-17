敬鵬殉職消防員骨灰回分隊道別 鳴笛獻最高敬意

2018年05月17日 14:32 中時 賴佑維

敬鵬火警造成6名消防員殉職，其中殉職的李翰霖骨灰由家屬帶領，回到平鎮消防分隊，其他隊員們列隊敬禮，表示敬意。（賴佑維攝）

敬鵬火警造成6名消防員殉職，其中殉職的李翰霖骨灰由家屬帶領，回到平鎮消防分隊，相關儀式結束後，家屬也低喊「任務結束，回家了！」。（賴佑維攝）

敬鵬火警造成6名消防員殉職，殉職的李翰霖骨灰由家屬帶領，回到平鎮消防分隊，其中2015年新屋保齡球館火警殉職消防員陳鳳翔名義捐贈的「鳳翔號」也在車隊內。（賴佑維攝）

桃園市4月28日敬鵬火警造成6名消防員殉職，17日桃園市政府舉辦追思會，結束後殉職消防員的骨灰，由家屬帶領回到平鎮、山峰、埔心消防分隊，接受消防員敬禮、鳴笛後才再回到老家。

追思會結束後，由警方開道，李翰霖骨灰在家屬帶領下回到平鎮分隊，林伯庭、余佳昇、游博瑜骨灰也在家屬帶領下回到山峰分隊，至於林尉熙骨灰則是家屬希望會後直接回到南部，並未返回平鎮分隊。

車隊抵達平鎮分隊時，由消防員、義消列隊敬禮，所有救災車輛也一同鳴笛表示敬意，李翰霖家屬難掩哀傷情緒，在分隊結束相關儀式後，家屬也低喊「任務結束，回家了！」，場面哀戚。

平鎮消防分隊長簡奕帆表示，這次是火警發生後，殉職的隊員們首次回到隊上，除了告訴他們，任務已經結束了，也獻上最高的敬意。

(中時 )