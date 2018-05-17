敬鵬殉職消防員骨灰回分隊道別 鳴笛獻最高敬意

敬鵬火警造成6名消防員殉職，其中殉職的李翰霖骨灰由家屬帶領，回到平鎮消防分隊，其他隊員們列隊敬禮，表示敬意。（賴佑維攝）

友善列印
中時
敬鵬火警造成6名消防員殉職，其中殉職的李翰霖骨灰由家屬帶領，回到平鎮消防分隊，其他隊員們列隊敬禮，表示敬意。（賴佑維攝）
敬鵬火警造成6名消防員殉職，其中殉職的李翰霖骨灰由家屬帶領，回到平鎮消防分隊，相關儀式結束後，家屬也低喊「任務結束，回家了！」。（賴佑維攝）
敬鵬火警造成6名消防員殉職，殉職的李翰霖骨灰由家屬帶領，回到平鎮消防分隊，其中2015年新屋保齡球館火警殉職消防員陳鳳翔名義捐贈的「鳳翔號」也在車隊內。（賴佑維攝）

桃園市4月28日敬鵬火警造成6名消防員殉職，17日桃園市政府舉辦追思會，結束後殉職消防員的骨灰，由家屬帶領回到平鎮、山峰、埔心消防分隊，接受消防員敬禮、鳴笛後才再回到老家。

追思會結束後，由警方開道，李翰霖骨灰在家屬帶領下回到平鎮分隊，林伯庭、余佳昇、游博瑜骨灰也在家屬帶領下回到山峰分隊，至於林尉熙骨灰則是家屬希望會後直接回到南部，並未返回平鎮分隊。

車隊抵達平鎮分隊時，由消防員、義消列隊敬禮，所有救災車輛也一同鳴笛表示敬意，李翰霖家屬難掩哀傷情緒，在分隊結束相關儀式後，家屬也低喊「任務結束，回家了！」，場面哀戚。

平鎮消防分隊長簡奕帆表示，這次是火警發生後，殉職的隊員們首次回到隊上，除了告訴他們，任務已經結束了，也獻上最高的敬意。

(中時 )

私校助理教授跳槽公立大學 因這… 竊錄老公偷吃女廚工 董娘判賠5萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。