射程超百公里 陸055艦即將海試 先進艦砲曝光

2018年05月17日 14:38 中時電子報 楊幼蘭

從去年6月28日在江南造船廠下水至今才將近1年，中國055型萬噸級驅逐艦首艦便傳出即將首度離岸海試的消息。

最近大陸軍事論壇「浩漢防務」發佈055的新照顯示，它16日被拖出港池，停靠在船廠碼頭，近日很可能展開海試。

大陸軍事微博百戰刀指出，從最新照片可以看出，目前055首艦一體式主桅杆、發動機部位，以及機庫側面等處仍搭著腳手架，顯示這些部位仍有工程在進行。至於其他部位都清晰可見，而首先映入眼簾的，就是整座130毫米大口徑先進艦砲。

分析指出，055的130砲取消了先前052D神盾艦主砲上的巨大制退器。這顯示由於艦體擁有噸位龐大的優勢，130毫米先進艦砲終於可以擺脫簡版狀態，徹底發揮射速高，射程遠達100公里以上的優勢。

分析認為，由於中國自製電磁砲已經裝艦試驗，首裝目標很可能就是055型驅逐艦的改良版055B，未來130毫米先進艦砲可能也不會太先進。不過就目前來說，055擁有4面巨大的有源相控陣雷達，以及112個飛彈垂直發射單元，仍是中共海軍最強的飛彈驅逐艦。

由於055大驅採用的，是歷經052C/D神盾艦多年考驗的陸製燃氣輪機，因此預料在海試中，055與中國首艘自製航母002艦明顯不同的是，動力系統不會是主要項目。分析認為，055海試要驗證的，主要是導航系統與雷達系統等電子設備。

此外，055是繼051B飛彈驅逐艦深圳艦之後，中國再度次設計打造的雙機庫驅逐艦。因此，測試兩架艦載直升機的起降與機庫運作等，將成為海試重點之一。

分析指出，從055雙機庫的尺寸來看，或許能停放直-18大型直升機，還有直-20通用性直升機。這兩款直升機因為有體形與載重優勢，能搭載大型水面搜索雷達，還有更多聲呐浮標和反潛魚雷、深彈等，單機反潛能力已比海軍現在的直-9C直升機強，更何況是搭載2架。

而身為055戰力源泉的艦載雷達與電子戰系統，應該會是海試的另一重點。其中名為「海之星」的有源相控陣雷達除了具備052D神盾艦雷達的全部功能外，很可能還具備對彈道飛彈的預警能力。

至於中國火箭軍會不會為了配合055艦試航，而實際發射東風彈道飛彈模擬彈，就不得而知了。

分析認為，由於055艦仍在海試階段，裝備的鷹擊-18反艦/陸攻巡弋飛彈、新型中程艦空飛彈，以及反潛飛彈等主要武器，則可能在交付中共海軍之後再進行試射。

(中時電子報)