NG！吃早餐前少了這步驟 當心腸胃出狀況

2018年05月17日 14:48 中時 倪浩倫

早餐常被告知是一天中最重要的一餐，有些人一起床就忙著吃早餐，但這卻是NG行為！營養師提醒，經過一夜睡眠，腸胃在上工前也需要被「喚醒」，可透過喝杯約50c.c.的溫水來達成，數分鐘後再進食，否則不僅會影響營養的吸收，還可能增加腸胃負擔。

現代人生活忙碌，早上常常來不及吃早餐，一項最新涵蓋亞太區11國的跨國調查指出，近5成國人不清楚早餐重要性，居亞太區倒數第2名，沒有天天吃早餐的比例也達到24％，和10年前的調查相比「完全沒有改善」。

該調查還顯示，「沒時間」是沒吃早餐的最主要原因，然而，部分較有觀念的民眾，也常常因為早上趕時間，一起床就抓著東西往肚子裡送，卻可能出現反效果。營養師林若君說，腸胃經過一整晚的休息，在再一次的啟動、運作前，也需要被「喚醒」。

林若君表示，國人的早餐，常選擇像是麵包、蛋餅等固態物，若一起床就將這些東西吃下肚，容易對腸胃造成負擔，同時影響營養的吸收；她強調，民眾起床後，可以先喝杯30~50c.c.的溫水，促進腸胃蠕動、告知「該工作了」，待數分鐘後再吃早餐，才能讓營養的吸收來到最大化。

早餐的內容也相當重要，林若君建議，可選擇低脂肪的蛋白質（豆類、白肉），用新鮮蔬果取代蔬果汁，澱粉以全麥、五穀雜糧為主，同時搭配像是小型深海魚、堅果等優質脂肪，有助潤滑腸道並增加飽足感，才不會在午餐前就肚子餓，進而吃下一些空熱量的點心。

(中時 )