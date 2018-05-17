超猛！柏克萊畢典首位致詞台生葉采衢 昔74級分錄取3醫科

2018年05月17日 14:45 中時電子報 林郁庭

來自台灣的葉采衢，代表全體碩士生上台進行畢業致詞。（陽明大學提供）

葉采衢在大學時加入蔡有光老師實驗室，並以乳癌研究獲科技部獎。（圖/陽明大學網站）

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陽明大學醫學系畢業、即將從美國加州大學柏克萊分校的工程學院取得碩士學位的葉采衢，代表全體碩士生上台進行畢業致詞，是該校工程學院創立150年來，第一位來自台灣的畢業致詞代表。有網友從補習班網站找到2010年葉采衢學測金榜榜單，當年她學測74級分，當年同時考上陽明、成大和北醫3校醫學系。

葉采衢風光致詞的新聞一出，許多人封她為「台灣之光」，有網友也找葉采衢北一女中畢業，當年學測考74級分，國文15級分，英文15級分，數學15級分，自然15級分，社會14級分。經記者查閱補習班網站，發現葉采衢同時還考上陽明、成大和北醫3校醫學系。

葉采衢出生於醫生世家，父母都是醫生，根據《聯合報》報導，葉采衢媽媽受訪時表示，家中讓她自由空間培養興趣，葉采衢考上北一女中數理資優班時，除了專注於課業，她也曾在國中時加入校內的管弦樂團，負責吹奏上低音號。北一女中畢業後，葉采衢在陽明大學醫學系就學期間，她積極參與課外活動，曾參加2014年大醫盃游泳比賽，與全國大學醫科學生競賽。

陽明大學表示葉采衢在陽明大學取得醫學系學士後，赴美攻讀轉譯醫學碩士學位，研究領域是罕見疾病囊狀纖維化的基因治療。目前還沒有藥物可以完全治療這個疾病，她期盼能將科學研究發展成臨床藥物。她以「讓世界成為更好的地方」(make the world a better place)為題，在柏克萊分校發表畢業演說。

(中時電子報)