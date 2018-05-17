超猛！柏克萊畢典首位致詞台生葉采衢 昔74級分錄取3醫科

柏克萊畢典首位致詞台生葉采衢。（圖/擷取自Berkeley Engineering Livestream）

友善列印
中時電子報
來自台灣的葉采衢，代表全體碩士生上台進行畢業致詞。（陽明大學提供）
葉采衢在大學時加入蔡有光老師實驗室，並以乳癌研究獲科技部獎。（圖/陽明大學網站）

Berkeley Engineering（@berkeley_engineering）分享的貼文 張貼

陽明大學醫學系畢業、即將從美國加州大學柏克萊分校的工程學院取得碩士學位的葉采衢，代表全體碩士生上台進行畢業致詞，是該校工程學院創立150年來，第一位來自台灣的畢業致詞代表。有網友從補習班網站找到2010年葉采衢學測金榜榜單，當年她學測74級分，當年同時考上陽明、成大和北醫3校醫學系。

葉采衢風光致詞的新聞一出，許多人封她為「台灣之光」，有網友也找葉采衢北一女中畢業，當年學測考74級分，國文15級分，英文15級分，數學15級分，自然15級分，社會14級分。經記者查閱補習班網站，發現葉采衢同時還考上陽明、成大和北醫3校醫學系。

葉采衢出生於醫生世家，父母都是醫生，根據《聯合報》報導，葉采衢媽媽受訪時表示，家中讓她自由空間培養興趣，葉采衢考上北一女中數理資優班時，除了專注於課業，她也曾在國中時加入校內的管弦樂團，負責吹奏上低音號。北一女中畢業後，葉采衢在陽明大學醫學系就學期間，她積極參與課外活動，曾參加2014年大醫盃游泳比賽，與全國大學醫科學生競賽。

陽明大學表示葉采衢在陽明大學取得醫學系學士後，赴美攻讀轉譯醫學碩士學位，研究領域是罕見疾病囊狀纖維化的基因治療。目前還沒有藥物可以完全治療這個疾病，她期盼能將科學研究發展成臨床藥物。她以「讓世界成為更好的地方」(make the world a better place)為題，在柏克萊分校發表畢業演說。

(中時電子報)

台灣來的葉采衢畢業致詞 創柏克萊大學150年紀錄

有網友從補習班網站找到2010年葉采衢學測金榜榜單，當年她學測74級分。（圖／擷取自補習班網站）
NG！吃早餐前少了這步驟 當心腸… 國定古蹟台南測候所地震受損 將…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。