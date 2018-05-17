國定古蹟台南測候所地震受損 將封館200天

2018年05月17日 14:49 中時 洪安怡

國定古蹟「原台南測候所」在地已120年，預計下周六舉辦120周年慶祝活動。中央氣象局表示，原台南測候所於2016年美濃地震中造成牆面與高塔受損，所幸震損未再加劇，預計周年活動後將封館進行修復，工期約200天，歡迎民眾把握封館前，參與下周的周年活動，來趟古蹟巡禮。

氣象局指出，原台南測候所是日治初期第1批設立的測候所之一，也是台灣現存最古老的氣象建築，該建物造形特殊，以18邊形、中置高塔、幾何造型取勝，在全世界罕見，也極具建築藝術價值；其座落於昔日台南府城的最高點，舊名為「鷲嶺台地」，因建築中間有白色高塔，老台南人稱呼為胡椒管。

氣象局說，登上測候所高塔可遠眺安平港船舶進出，測候所矗立在此，百年來經歷晨昏、風雨，是台南在地長輩們心中的記憶圖像，也常是傳誦歷史故事的背景畫面；於1998年被列為台南市市定古蹟，並於2003年升格為國定古蹟。

氣象局預定於下周六舉行周年慶祝活動，包含導覽巡禮、走讀輕旅行及修復影片欣賞，現場並發送懷舊繪葉書供民眾收藏，中華郵政台南郵局也將於活動現場設置臨時郵局，發送局贈封、辦理收寄及蓋印臨時郵局戳等服務；活動後氣象局封館進行修復，盼邀請民眾一起參與封館前的周年活動，見證古蹟風華。

(中時 )