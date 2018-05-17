八仙塵爆近3年 她從舉步維艱到跑完半馬

2018年05月17日 14:54 中時 洪安怡

八仙塵爆的傷者可渝，從運動健將變成舉步維艱，歷經3年痛苦的復健與自我面對，她終於不再畏懼他人眼光，挺身而出展露疤痕為燒傷顏損者發聲。今（17）日是陽光基金會提倡的臉部平權日，陽光於臉書粉絲團公布2018年臉部平權主題影片《行動篇》，影片中的可渝坦然面對鏡頭，真實呈現顏損者的生活與心聲。

可渝原本是一位運動健將，熱愛游泳與路跑，19歲那年遭受火吻，全身62％面積燒傷，傷痕遍佈四肢、雙手雙腳找不到一處完好的皮膚，經歷住院2個多月、5次清創植皮手術，出院時雙腿僵硬舉步維艱；之後可渝加入陽光重建中心，歷經3千小時密集艱鉅的重建工程，終於在去年7月遠赴澳洲黃金海岸參加馬拉松路跑，完成人生第一個半馬的挑戰。

從走一步都困難到能完成半馬，可渝靠著過人的勇氣與意志力，歷經數月痛苦的撞牆期和訓練，今年受邀請參與拍攝臉部平權影片《行動篇》，拍攝當天需不斷來回奔跑，整天下來超過半馬距離，可渝仍不言苦以不屈不撓精神完成所託。

可渝說，「每次跑步露出身上疤痕時，都會被旁人上下打量盯著看，雖然心裡很痛，但我決定不要受他人眼光阻擋，繼續做熱愛的跑步運動，也希望大家看到影片能以行動支持陽光基金會，幫助更多跟我一樣的朋友站出來，以行動帶來改變」。

陽光基金會指出，燒傷顏損者是否能順利回歸校園與職場，能否勇敢面對世界異樣眼光成為關鍵，因此於2014年起始提倡每年5月17日為「臉部平權日」，今年呼籲「用行動改變世界眼光」，鼓勵燒傷顏損者勇敢站出來，以實際付出與行動破除因外貌帶來的偏見或歧視。

「一個人或許很難做到，但只要更多人願意認識不一樣的外貌，就有可能改變這世界的眼光」，近3年來，陽光基金會服務的燒傷人數不斷攀升，去年服務966人，較2014年成長34％，陽光基金會呼籲民眾支持臉部平權，幫助燒傷顏損朋友盡早完成生心理重建，勇敢站在陽光下面對人群、投入職場，繼續在人生道路上發光發熱。

(中時 )