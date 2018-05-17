觀光菁英盃競賽 龍華科大獲優勝

2018年05月17日 14:54 中時 楊宗灝

龍華科大陳仕和、魏嘉慧、吳宣霈及李函育（右三至右六）榮獲觀光精英盃銀髮族樂活旅遊佳作獎。（龍華科大提供）

龍華科技大學觀光休閒系參加2018第7屆觀光菁英盃全國遊程設計競賽，獲得北區大專院校國內旅遊組─銀髮族樂活旅遊1項優勝、4項佳作，以及來台旅客組─台灣生態旅遊1佳作共6獎項，其中獲得優勝的「宜蘭自樂、戲遊銀泉」結合當地代表景點，頗受評審青睞。

2018第7屆觀光精英盃全國遊程設計競賽，北區賽事吸引大專院校超過600位選手同場較勁，競爭相當激烈。

龍華科大觀休系進修部學生林佳萱、譚思涵、廖翊雄及彭紘岳，由系上鍾涓涓老師指導，以「宜蘭自樂、戲遊銀泉」為主題參賽，團隊以銀髮族喜歡的復古歌仔戲搭配宜蘭傳統藝術中心，再結合鐵牛車及蘇澳冷泉等特色來設計行程，榮獲國內旅遊組─銀髮族樂活旅遊北區優勝獎。

賴怡婷、吳虹萱、楊哲翔及鄒貴輔的「原」離塵囂、自在逍遙」遊程，及張雅婷、游芝綺、詹佳瑢及林子祐的「樂遊台灣、身在其境」遊程，皆獲得國內旅遊組─銀髮族樂活旅遊佳作肯定。

由張玉蓮老師指導的李函育、魏嘉慧、吳宣霈及陳仕和同學，以「南」望回「義」、有「穆」共睹的遊程規畫，獲得來台旅客組─台灣生態旅遊北區佳作。

觀休系同學林姿儀、蕭郁芳、游茹珺及任詠聖同學，以「尋尋覓覓，童年回憶」遊程，獲頒國內旅遊組─銀髮族樂活旅遊北區佳作。林瑞築、康瑋庭、許庭禎及楊宜臻同學，則以「銀髮三健客」，希望讓銀髮族與三五好友一起透過健行方式，讓彼此更健康，在旅遊中重拾青春活力與年輕的心，獲國內旅遊組─銀髮族樂活旅遊北區佳作。

(中時 )