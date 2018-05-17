密西根州大同意賠償遭運動醫生性侵者5億美元

密西根州大同意賠償被曾任職於學校運動創傷醫師納薩爾遭到性侵害者5億美元賠償金。（美聯社資料照）

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中時電子報

美國密西根州大16日宣布，同意向遭到原本任職於學校運動創傷醫生納薩爾（Larry Nassar）性侵數百位受害者高達5億美元的賠償金額。

現年54歲的美國奧運體操代表隊前隊醫納薩爾，在2016年11月依性侵兒童罪名被捕，至今已有超過300名受害者出面指控，前奧運金牌選手芮斯曼更是痛批美國體操協會與奧運委員會，沒有盡到保護年輕體操選手免於遭受性侵的責任，而納薩爾最終被法院判處40-175年徒刑，必須在牢裡度過餘生。

密西根州大在聲明中表示，根據雙方代表律師達成的原則和協議，校方將支付4.25億美元給目前的332位受害者，其餘7500萬美元則預留在信託基金中，用來支付往後有可能出現的新受害者。

受害者一方律師曼利說，就是因為有超過300位受害者勇敢站出來指控，才能促成這一次「歷史性」的解決方案，也希望這次解決方案能促進體制改革，杜絕性侵犯將魔掌伸入校園、體育以及弱勢族群。

根據法律專家統計，扣除律師等費用後，將依據受害者的受害程度支付賠償金，每人獲得的賠償金約在25-250萬美元之間。但不少受害者家長認為，再多錢也無法解決自己女兒所受到的創傷。

這些受害者不但指控密西根州大，還將矛頭指向美國體操協會以及美國奧會，如今密西根達成賠償協議，但美國體操協會與美國奧會未來仍將面臨法律訴訟。

(中時電子報)

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