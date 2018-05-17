密西根州大同意賠償遭運動醫生性侵者5億美元

2018年05月17日 14:47 中時電子報 黃邱倫

美國密西根州大16日宣布，同意向遭到原本任職於學校運動創傷醫生納薩爾（Larry Nassar）性侵數百位受害者高達5億美元的賠償金額。

現年54歲的美國奧運體操代表隊前隊醫納薩爾，在2016年11月依性侵兒童罪名被捕，至今已有超過300名受害者出面指控，前奧運金牌選手芮斯曼更是痛批美國體操協會與奧運委員會，沒有盡到保護年輕體操選手免於遭受性侵的責任，而納薩爾最終被法院判處40-175年徒刑，必須在牢裡度過餘生。

密西根州大在聲明中表示，根據雙方代表律師達成的原則和協議，校方將支付4.25億美元給目前的332位受害者，其餘7500萬美元則預留在信託基金中，用來支付往後有可能出現的新受害者。

受害者一方律師曼利說，就是因為有超過300位受害者勇敢站出來指控，才能促成這一次「歷史性」的解決方案，也希望這次解決方案能促進體制改革，杜絕性侵犯將魔掌伸入校園、體育以及弱勢族群。

根據法律專家統計，扣除律師等費用後，將依據受害者的受害程度支付賠償金，每人獲得的賠償金約在25-250萬美元之間。但不少受害者家長認為，再多錢也無法解決自己女兒所受到的創傷。

這些受害者不但指控密西根州大，還將矛頭指向美國體操協會以及美國奧會，如今密西根達成賠償協議，但美國體操協會與美國奧會未來仍將面臨法律訴訟。

(中時電子報)