民調為證 吳子嘉：綠與柯為敵 這兩都和2020都危險

台北市長柯文哲。（資料照片，鄭任南攝）

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民進黨與北市長柯文哲分手，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，這將造成三種結果。首先，民進黨在北市恐將落居第三；接著，與年輕世代信任度逾8成的柯作戰，必然讓選情已陷膠著的新北與台中市更為險峻；第三，先不談柯是否要選總統，一旦柯粉與民進黨結下樑子，到了2020即便民進黨有執政優勢，仍將與國民黨陷入55波險境。

因此，吳子嘉呼籲，民進黨誤把助力當阻力，蔡英文總統有必要盡快親自出馬調停紛擾，「蕭何月下追韓信」，否則注定讓親者痛、仇者快。

吳子嘉表示，民進黨宣布在北市自提人選，是犯了戰略上的錯誤，結果恐將危及2020的政權保衛戰，這可從3件事進行論述。

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吳子嘉說，第一，除非民進黨能提出跌破眾人眼鏡的人選，否則，照目前情況來看，民進黨在台北市極可能打敗仗，而且還是第三名，「我想沒有人會否認這件事」。且在選舉過程中，低迷的北市選情必然會瀰漫全台天空，進一步影響民進黨在全台各地的作戰氣勢。

第二，吳子嘉說，從「美麗島電子報」在4月發布的國政民調顯示，柯文哲在全台20至29歲年輕人的信任度高達83.1％、30至39歲的信任度也有76.1％；反觀蔡英文在這兩個族群的信任度僅46.6％、36.7％，幾乎只有柯文哲的一半。若進一步以區域來看，柯在新北市、中彰投的信任度，分別是55％、61％，蔡英文則是35.3％、28.9％。

因此，吳子嘉說，當民進黨宣布與柯對決後，台北市之外的柯粉必然也會有所反應，在綠營選情穩固的桃園、台南、高雄或許無傷大雅，但在選情膠著的新北、台中必然會造成關鍵性的衝擊。

「蘇貞昌還沒正式打選戰，就要面臨55％的年輕選民反對他，這場仗會好選嗎？」吳子嘉說，蘇貞昌事前竟還暗示黨中央別禮讓柯文哲，顯然是受傷了還不自知。

第三，吳子嘉說，等2018選完，與民進黨結下樑子的柯粉，恐怕很難在短短1年多的時間就回頭支持蔡英文競選連任。尤其，目前蔡英文的信任度約落後可能的競爭對手朱立倫15％，因此，2020若是蔡朱對決，民進黨不太可能占上風，雙方應當會是55波。

吳子嘉呼籲，殘酷的事實已擺在眼前，既然國民黨才是最大敵人，為了2020政權的延續，蔡英文應該對綠白分手這件事進行危機處理，力挽狂瀾，別再誤把友軍助力當阻力。

(中時 )

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