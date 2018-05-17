苗栗成立失智共同照護中心 完善醫療資源

2018年05月17日 14:57 中時 陳慶居

神經內科醫師林奕夫解說失智相關現象及因應作為。（陳慶居翻攝）

苗栗縣長徐耀昌分享在失智長輩照護相關觀點。（陳慶居翻攝）

照顧失智老寶貝，可以更輕鬆有效率！苗栗縣政府託大千綜合醫院成立的失智共同照護中心17日開幕，結合專業醫療、長照及社區照護資源，更完善關照失智症長輩。醫院另成立瑞智專車」協助疑似失智症且就醫不便之長者，就醫接受完整的評估。

大千院長徐千剛表示，院內從2014年開始，積極辦理失智相關照護，包含社區衛教、瑞智學堂、家屬支持團體課程、家屬照護技巧課程、守護天使課程、失智月活動及病友會等，另承辦失智症長者及早期篩檢服務計畫，進行極早期篩檢服務、追蹤與協助就醫。

2014至2016年期間篩檢1萬5823人，其中疑似個案有3071人，有完成失智評估者637人，最後確診人數337人。不少疑似個案因就醫不便或家屬未留意失智症的嚴重性，未做評估而錯失確診及治療的機會，瑞智專車希望可幫助更多長者順利就醫。

苗栗縣失智共同照護中心結合專業醫療、長照資源、社區照護等服務，專業醫療由大千提供跨單位整合服務，涵蓋神經內科、精神科、復健科、營養師、護理師、藥師、心理師、社工等。

若家屬需要照護資源的協助，則由苗栗縣政府長期照護管理中心進行到府評估，依需求提供長照資源服務；大千另結合社區照護，除了去年成立後龍鎮樂智社區服務據點，今年也將在苗栗和公館成立社區據點，辦理相關課程及活動，建立友善失智社區。

神經內科醫師林奕夫表示，失智症是一種疾病現象而不是正常的老化，許多家屬都誤以為人老了就會如此，忽略就醫的重要性。失智症的症狀不只有記憶力減退，還會影響其他認知功能，像是語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等，可能還出現個性改變、妄想或幻覺等情形。

民眾如需相關服務或諮詢，歡迎撥打苗栗縣政府長期照護管理中心專線：1966，或撥大千綜合醫院諮詢專線：037-357125#72025。

(中時 )