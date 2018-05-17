參戰499 台中飯店業者紛推499吃到飽

裕元花園酒店溫莎咖啡廳自助百匯自即日起至5月31日止，推出499元下午餐吃到飽優惠，90公分以下兒童還免用餐費，受到許多親子客層喜好。（馮惠宜攝）

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台中日光溫泉飯店花見西餐廳自助式晚餐吃到飽現金價只要499元。（馮惠宜攝）
台中日光溫泉飯店花見西餐廳自助式晚餐吃到飽現金價只要499元。（馮惠宜翻攝）

繼電信雙雄掀起499吃到飽之戰後，台中市各家飯店也跟進，日光溫泉度假酒店花見西餐廳自助式晚餐吃到飽現金價只要499元，而裕元花園酒店溫莎咖啡廳自助百匯自則是不限平假日499吃到飽，另一家金典金典酒店則是平日下午茶499+10％，全都要跟上這股499吃到飽熱潮。

中華電信推出499吃到飽方案，7日內增加100萬用戶，不只電信業流行499，母親節過後餐旅業淡到不能在淡，業者紛紛仿傚電信業殺假競爭。

其中以日光溫泉飯店最殺，即日起至6月18日推出湯屋泡湯現金價每人只要499元，另花見西餐廳自助式晚餐吃到飽現金價也是一人499元，還不用另加10％服務費。

裕元花園酒店溫莎咖啡廳自助百匯自即日起至5月31日止，推出499元下午餐吃到飽，優惠不限平假日，相當於原價78折。同時也因開放90公分以下及4歲以下孩童免費用餐，在親子族群間也獲得廣大迴響。

另，台中金典酒店自助餐廳即日起平日下午茶只要499元＋10％，假日下午茶則是每人599+10%，不但價格平假日有別，供餐方式也有不同，其中周一到周四採用英式下午茶，而周五至週日則採用自助式下午茶，以豐富的菜色讓大家好好享受。

(中時 )

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