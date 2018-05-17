唯三空降部隊之一 中共空軍空中突擊旅首次公開

傳統傘降。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）

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中時電子報

據央視日前報導，中國大陸軍改後，在演訓場首次公開編成一年的中共空軍某突擊旅，進行多種機型空降及空地協同訓練。該旅在改編前為摩托化部隊，以遂行空降作戰為主，軍改後成為解放軍全軍三支空中突擊部隊之一，也是中共空軍唯一的空中突擊旅。

中共空軍空中突擊旅的直-8運輸直升機。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）
傘兵自直升機跳傘。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）

中共空軍空中突擊旅傘降。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）
傘兵自直-8運輸直升機機降。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）

傳統集群傘降，具有快速反應、遠程直達、適合規模部屬的優點，在縱深使用直升機再次實施機降，連續突襲能力強、火力較強。這支在空降兵（我稱為傘兵）基礎上組建的空中突擊旅，有效整合空降部隊和突擊部隊（編按：指直升機部隊）的優點，將最大限度發揮新型戰力效能。

中共空軍特戰部隊登上直-8直升機。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）
中共空軍特戰部隊登機。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）

中共空軍特戰部隊登機。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）
中共空軍空中突擊旅的直-8運輸直升機起飛。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）

中共空軍的空中突擊旅，把同時具備「傘降、機降和滑降」等多種能力，作為士兵培養的基本要求，加強以往接觸較少的機降和滑降科目訓練，補齊官兵能力弱點。

直-9攻擊直升機與直-8運輸直升機混合編隊。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）
直-9攻擊直升機投擲火焰彈。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）

特戰部隊自直升機機降。注意該機配備光電/紅外線感測器及氣象雷達等完整的任務器材。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）

組建以來，該單位抽調精幹力量組建百人突擊隊，進行空地協同科目試訓，探索形成空中突擊力量的方法，目前已取得初步成果。

特戰部隊自機尾機降。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）

特戰部隊自直升機機降至建築物。（圖/中共空軍「我們的天空」微信公眾號）

聚焦打仗能力，深化練兵備戰熱潮，加緊部隊實戰化訓練節奏、推演，加強各作戰單元人才培養，加快戰鬥力構造、生成；把「時不我待」的實戰緊迫感傳導給每名官兵，牢固樹立「當兵為打仗、練兵謀打勝」的戰鬥思想，全面夯實部隊「召之即來，來之能戰、戰之必勝」的實戰本領。

(中時電子報)

文章來源：首次公開！空降兵某空中突擊旅亮劍演兵場！

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