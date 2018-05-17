政院通過「行政區劃法」草案 內政部：6都皆有迫切需求

行政區域調整程序。（資料來源內政部）

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中時

行政院會上午通過「行政區劃法」草案，將送立法院審議，未來上至內政部、地方百里侯，下至地方鄉鎮市區公所都有權提案發動調整行政區。內政部次長花敬群說，未來立法通過後「直轄市、特別是過去合併升格的直轄市」，鄉鎮市區的規模落差太大，都有行政區重組的迫切需求。

為解決直轄市的「區」規模差距過大，城鄉落差等問題，行政院會上午通過「行政區劃法」草案，未來將透過「由上而下」及「由下而上」兩種方式進行行政區劃，未來提案不論是由上還是由下發動，都要經過縣市政府、地方議會、鄉鎮市區公所及代表會等層級同意，並經審議、核定後才能發布施行。

花敬群說，現在很多鄉鎮市區人口規模真的很少，在行政資源上非常有限，在地方自治上量能不足，中央一定要協助地方政府來做地方行政區域的調整，也就是要重新組織到一定的規模，組織動能及預算人力資源才有足夠的量能，去執行競爭力的提升，或生活品質的改善。

花敬群說，目前行政區劃沒有法制的基礎，來執行這些事情，是因為過去大家用非常政治的態度來看行政區劃法的立法，以致於於本法調節地方自治的機能遭到忽略，所以內政部用「非常平常心」來看待這件事情，當成地方自治必備的基本法規來看，但竟然拖了這麼久，「政府做都不做好、立法機關也不願意真實面對它」，但這次行政院態度堅定，跟過去最大不同就是態度不一樣，政院不會用政治的角度來思考，而是用需求的角度來思考，法通過後直轄市、特別是過去合併升格的直轄市，鄉鎮市區的規模落差太大，有重組的迫切需求，

花敬群今天說明時，一度表示，現階段對於行政區劃「沒有一定的構想」，花敬群解釋，為什麼說不願有一定的想法或目標，是因為牽涉非常複雜的過程，需要自然的形成跟更多的溝通。討論太多又回到過去政治的看待。

(中時 )

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