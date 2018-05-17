擦槍走火？吳子嘉爆 白綠分手是意外

2018年05月17日 15:32 中時 朱真楷

民進黨與柯文哲撕破臉，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，其實當初蔡英文總統要柯回答台灣價值，不過是要教訓柯別再次批判中央，結果這把火卻意外失控，才導致此刻坐困愁城。只是，柯文哲明明有太多方法可四兩撥千金，快速解決台灣價值爭議，只是，或許是因幕僚或柯本身辯護能力太差，終而讓自己與民進黨進入對決局面。

吳子嘉說，挺柯民眾的政黨結構，大致上是50％中間選民、30％綠色選民、20％藍色選民；而中間選民會這麼支持，就在於綠色施政不力、藍色監督無力，才讓民眾把情感轉移到柯文哲身上。

吳子嘉說，柯文哲批判中央政府施政不良，譬如挑戰前瞻計畫亂花錢、拔管決定是白癡，其實大多符合多數民眾心聲，只是，這無疑會得罪蔡英文，並且讓蔡質疑為何綠白是盟軍，柯文哲卻要如此攻擊她？因此，蔡英文遂透過檢視台灣價值的方式，警告柯文哲最好封口，別再批判中央。

吳子嘉說，問題是，台灣價值牽動的主權問題，是絕不容質疑的皇后貞操，更是民進黨的潘朵拉盒子，一旦拿出來檢驗柯文哲，就很難過關。只是，過去蔡英文曾派親民黨主席宋楚瑜代表出席APEC，而宋楚瑜出發前還主張九二共識、兩岸一中、反對台獨，「怎麼之前用寬鬆標準看自己的代理人，現在卻拿嚴格標準檢查柯文哲？」

吳子嘉強調，柯文哲終究就是個台北市長，反觀APEC這類國際外交場域，是具有非常強烈的主權象徵，蔡英文請宋楚瑜代表出席，不就是請對方代表自己的台灣價值嗎？難道蔡英文會派一位價值迥異的人當特使，並代表台灣出席國際場域嗎？

吳子嘉直言，柯文哲IQ157，但從這件事來看，本來可以四兩撥千金解決掉，或許是因本身或幕僚辯護能力不強，才會讓台灣價值變成一起無法解決的事件，「這當然也可以看出柯文哲的危機處理能力是有問題的」。

吳子嘉說，分裂對民進黨絕非好事，畢竟政黨要能永續執政，才能不斷的服務人民。結果，現在卻為了逼柯文哲別再批判中央，而拿出台灣價值嚴格檢驗；而柯文哲也因危機處理不當，讓問題與局勢愈來愈複雜，雙方會走到今天這種狀況，令人難以理解。呼籲民進黨若要確保政權順利延續，務必重新檢驗自己預判未來的能力，避免再犯類似錯誤。

(中時 )