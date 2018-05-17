165公分投速130 棒球投手錄取國防醫

從小熱愛棒球的張恆致錄取國防醫學院醫學系，未來盼幫助與他同樣受過運動傷害的人。（林欣儀攝）

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台中一中莊驊軒（右起）、張恩睿不約而同選擇就讀美國密涅瓦大學。（林欣儀攝）
大學申請入學總放榜，台中一中交出漂亮成績單。(林欣儀攝)

就讀台中一中、從小熱愛棒球運動的張恆致國三時打棒球受傷，上高中後仍在身體能負荷的情況下堅持棒球運動，大學申請入學選擇國防醫學院；同樣就讀一中的張家豪家境清寒，父親在學測前過世，他錄取成大數學系，盼拿著成績以慰父親。

戴上棒球手套、拿起棒球投出，張恆致說，上小學時正值全台瘋王建民的時候，也因而開始看棒球、愛上棒球運動，當時的心願是未來可以前進大聯盟，但國三時加入社區棒球隊，卻因沒做好暖身運動與收操、使力方法不對，使得右肩肌腱纖維化，就此休養一段時間。

上了高中，張恆致仍不放棄、堅持加入棒球隊，他說，那時先擔任捕手工作，心想只要有機會能投1、2球都好，後來遇到外聘教練黃中辰的指導，球技進步很多，去年黑豹期曾打到球速129公里、擠進全國64強，但因肩傷，仍需控制每場投球次數。

有感於受傷對運動選手的影響很大，張恆致決心力拼醫學系，順利透過申請入學錄取國防醫學院醫學系，他說，很多喜愛運動的人因為受傷必須放棄夢想，未來希望朝復健科、骨科等方向發展，幫助運動愛好者。

錄取成大數學系的張家豪從小家境清寒，為減輕家人負擔，他每天花費控制在百元內、更申請獎學金支付學用品所需，他說，父親多年前中風、學測前過世，現在希望拿著錄取單向爸爸報告好成績，未來希望當精算師、改善家計。

而一中莊驊軒、張恩睿則捨棄台灣的大學，兩人不約而同選擇美國密涅瓦大學就讀，他們說，盼透過對世界不同城市的了解、與其他國家學生共學等方式，讓大學生活有更多體驗。

(中時 )

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