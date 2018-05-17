產業趨勢影響選系？電機 資工大熱門

台中女中陳杏甄（右起）、曾訪晴及廖珮汝是同班同學，未來皆選擇電機、資工相關領域就讀。（林欣儀攝）

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大學申請入學17日總放榜，受AI科技及IC產業未來趨勢看好影響，相關的電機、資工科系大熱門！台中女中錄取台、清、交、成大資工及電機系者去年才9人，今年暴增至29人，其中，陳杏甄、曾訪晴、廖珮汝是同班同學，高中時就相約參加電腦研習活動，未來更有志一同選擇相同領域。

就讀女中創意科學班的廖珮汝將選讀清華大學資訊工程系，她說，國小時就加入FB社群軟體，覺得研發這些軟體者很厲害，上高中後參加電腦研究社，平常更喜歡藉由手遊遊戲放鬆壓力，感覺人工智慧產業是未來趨勢、前景不錯，未來不必擔心出路。

同班的陳莕蓁則夢想以後能從事賽車工程師工作，錄取交大電機工程系的她說，國中時就對電機感興趣，高中時有次看電視時見到賽車競賽，覺得很有趣，對於賽車工程師對車子的研發、車手與車身的磨合程度等研究深入，感到很厲害，未來希望能從事相關研發工作。

廖珮汝、陳莕蓁與曾訪晴是同班好同學，高中三年來常相約參加資訊研究社團的活動，曾訪晴說，原本考慮過選擇醫科，但想到解剖會害怕，因覺得電機滿有趣、且AI是未來較夯的產業，收入、前景都不錯，選擇就讀交大電機資訊學士班。

同樣就讀女中的蕭珮珊本來就讀自然組，高三時有感於自己國文、英文不好，改選讀社會類組，將時間挪用來準備國、英科目，她說，近幾年女生選讀理工科系者有逐年增加趨勢，再加上AI產業發達、未來出路好，決定選讀成大電機工程學系。

(中時 )

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