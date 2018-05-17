遠離手機才有腦？網：別傻了 沒手機會斷手斷腳

現代人不能沒有手機。(圖/shutterstock，示意圖)

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中時電子報
現代人使用手機頻繁。(圖/達志影像)

沒有手機的日子過得下去嗎?曾想斷開手機，傾聽自己內心深處嗎? 網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計，公布大家沒有手機就斷手斷腳的十大瞬間，其中「想打卡PO限時炫耀、討拍拍」，是網友一致認為斷手斷腳的第一名。網路溫度計說，當想要打卡發文時，卻發現手邊沒有手機，這時會像失去紙筆的詩人、沒有陽光照射的向日葵、失去雙手的畫家，世界天旋地轉頓然失色，滿腔熱血無處發洩，可是會憋出病來，萬萬不可啊。

第二名是「需要跟別人通話聯絡」，如剛經歷超衰的一天，想打給朋友哭訴，卻沒有手機；跟朋友約好，彼此卻找不到對方，簡直藍瘦香菇；第三名是「想自拍、錄秒拍抖音」，即想要拍下美美的自己、生活中值得紀念的時刻，或是錄製有趣的影片分享時，最痛恨身邊沒有手機。

其他第四名至第十名依序是「想上網參與社會不想邊緣化」、「出去玩跟朋友走散迷路了」、「想聽音樂熱唱抒發心情」、「想追劇看影片」、「身上沒錢要用行動支付」、「急需線上購物搶便宜」及「用line、Messenger跟朋友聊天」。

網路溫度計說，常常看到有人在挑戰沒有手機的生活，想走進大自然，傾聽自己內心深處的聲音；別傻了，承認吧！其實根本做不到，沒有手機的生活，只會讓人更焦慮，現代人的生活脫離不了手機，有時候不是自己愛滑，而是無論工作戀愛交友都綁在各種app上呀。

(中時電子報)

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