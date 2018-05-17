用愛灌注的米酒料理 自製甜鹹佳餚 輕鬆美味上桌

2018年05月17日 15:43 中時電子報 綜合報導

「米酒」一直都是不可或缺的佐料，可以加入料理中增添香氣之外，也幫助食材提升風味，是許多婆婆媽媽料理時的好夥伴，近年也有許多情侶、小家庭夫妻、子女會親自下廚以表示感謝、愛意，不僅能讓對方感受到滿滿的心意，也讓雙方多了品味美食佳餚的美好回憶。

台酒經典好味道 料理一吃就上癮

而一道好吃的美食首先需要先擁有加分的調味品，兩道食材當中分別使用台灣菸酒的「紅標純米料理米酒」以及「紅標米酒水」，就能做香氣十足的香菇雞肉飯和桂圓紫米糕，光是聞到味道就會讓人垂涎欲滴了！

型男Marco使用「紅標米酒水」、「紅標純米料理米酒」輕鬆入菜。(圖片來源/中時電子報)

這次也邀請型男代表Marco，來教大家簡單下廚、製作男女老少都喜愛的甜、鹹料理，讓廚房料理這件事不在侷限於女性，也鼓勵男性及初學者能輕鬆把美食端上桌，快看影片保證一學就會!

使用「紅標純米料理米酒」製做的香菇酒香雞肉飯。(圖片來源/中時電子報)

美味料理、簡易食譜大公開

「紅標純米料理米酒」以稻米為原料，循台灣菸酒公司前身（公賣局）採阿米洛法製程釀造，經蒸餾及調和精製食用酒精而成，酒精濃度則為19.5度，入菜方式簡單，已成為許多小資族的料理法寶。

【香菇酒香雞肉飯】

食材：去骨雞腿、乾燥香菇、香菜、麻油、薑、紅標純米料理米酒、玉米筍、米、醬油、水

做法：

1.使用米酒和水浸泡白米40分鐘後瀝乾，可提升料理香氣。

2.將各樣配料切丁，雞腿則是切成手指長度。

3.開火放入少許麻油，將薑炒至金黃色。

4.再放入雞腿肉、醬油拌炒，增加色澤。

5.放入杏鮑菇和少許鹽調味拌炒

6.炒完後放入電鍋內，再倒入泡過香菇的香菇水增加香氣。

7.再加入60cc的米酒，外鍋倒入少許水。

8.蓋上鍋蓋蒸40分後即可完成，美味上桌囉。

酒香桂圓紫米糕。

其實在早期民間，坐月子的婦女會將三瓶米酒煮成一瓶米酒水，供產婦替代水飲用或調理膳食用。而米酒水富含有機發酵物質的「玉鶴米酒水」，保留原有米酒的柔和香味，可直接飲用或烹調膳食使用。

【酒香桂圓紫米糕】

食材：白糯米、紫米、桂圓、枸杞、砂糖、蜜棗、紅標米酒水

做法：

1.將一杯白糯米、半杯紫米、桂圓、一杯半的紅標米酒水倒入電鍋中。

2.在外鍋倒一杯水，蓋上鍋蓋蒸40分鐘。

3.利用空檔時間斜切蜜棗，再與少量枸杞一同放入碗中。

4.蒸好後，加入兩匙砂糖均勻攪拌，外鍋再加一杯水繼續蒸10分鐘。

5.結束後，將其盛入碗中，倒扣於盤子上即完成。

*中時電子報提醒您 禁止酒駕 未滿18歲禁止飲酒

(中時電子報)