貝萊德集團董事長暨執行長：全球將面對三大趨勢及挑戰

2018年05月17日 16:17 工商 黃惠聆

貝萊德集團董事長暨執行長勞倫斯·芬克日前發出給該集團全體股東一封信提到，全球將面對退休保障的挑戰、科技快速演變以及中國等高度成長等趨勢，該集團已創立了數位財富團隊，貝萊德在去年於中國已登記為私募基金管理人，並透過科技再深化和財富管理夥伴的合作，尋求相應的投資機會。

勞倫斯·芬克在給股東的一封信中提到，2017年股票市場表現亮眼，容易讓人沉醉其中。不少人賺了大錢，但更重要的是，有很多人沒有賺到錢，這並不是因為他們不夠聰明，或是選錯投資標的，而是他們根本就沒有去投資。

勞倫斯·芬克表示，全球低利率環境和欠缺良好投資習慣一直是困擾全球儲蓄者的課題。雖然各地政府、企業、保險公司以及財富和資產管理公司早已意識到全球的退休保障危機，但是目前仍然無法為每個人提供安全而穩定的退休保障解決方案。

從2017年到2030年間，全世界60歲或以上的人口預計將增加46％，達到14億人。由於壽命延長，全球退休保障體系將承受越來越大的壓力。勞倫斯 · 芬克提到當人們等待越久，所面臨的問題也就越困難和複雜。因此，提出一些解決存款不足、投資無門、投資不當、缺乏穩定收入以及退休金缺口的方案則是當務之急。

要如何解決上述問題？他說，一、在投資方面，必須繼續加強教育和提高投資意識，減輕投資不足對年長員工所帶來的壓力，並讓剛踏入職場的年輕員工了解複利和儘早投資以備退休之需的重要性。二、要重建公共和私人退休保障體系，從而覆蓋更廣大的人群，並更有效地擴大收益。三、應推廣應用投資行為工具，如透過類似自動加入基金定期投資系統，把符合條件的人自動登記到職業退休金計劃，並透過自動調整工具，定期提高資金額度來增加儲蓄額等。

勞倫斯·芬克在信中也提到「科技快速演變」，數據收集的急劇成長、人工智慧崛起、運算能力的發展以及消費者與科技互動的日益頻繁，均有可能改變整個資產管理產業。為促進科技所帶動的業務成長，貝萊德將繼續加快內部創新和引進外部技術。短期而言，貝萊德的目標是讓更多投資人和客戶使用功能強大的Aladdin平台。

作為「科技2020轉型」策略的一部分，貝萊德開放了Aladdin來推動進一步的發展。除了Aladdin外，貝萊德同時還利用數據科學、機器學習和人工智慧來尋找新的投資來源，提高貝萊德的經營規模，並在銷售和產品開發流程中建立一個以數據驅動的回饋機制。為完成此轉型，也根據預期目標，有系統地投資於相應資源，包括吸引並保留優秀的科技人才來擴大我們的技術團隊。因此，在2017年貝萊德創立了數位財富團隊，通過科技加深我們與財富管理夥伴的合。

貝萊德目前和今後其中一項最主要的任務就是擴展在全球高成長市場的業務和滲透率，特別是亞洲以及中國。勞倫斯·芬克說，這些市場所面對的人口、經濟和監管形勢的變化，包括儲蓄率高和家庭金融資產快速成長等，都會為貝萊德帶來廣泛的機會。貝萊德並於2017年在中國成功登記為私募基金管理人，使其能夠在中國市場推出並且以私募的方式向符合資格的境內機構和高資產個人投資人分銷投資產品。

(工商 )