俄越攜手悄赴南海9段線鑽探 憂惹惱北京

2018年05月17日 15:42 中時電子報 楊幼蘭

兩名對相關狀況有直接了解的消息人士周三告訴路透，俄羅斯國營「俄羅斯石油」（Rosneft）公司旗下的「俄越石油」（Rosneft Vietnam BV）擔心，最近在中國大陸宣稱擁有主權的南海鑽探，可能惹惱北京。

俄羅斯石油周二說，它在越南的分公司「俄越石油」已在越南東南方370公里的紅蘭（Red Orchid）氣田06.1區塊內，探鑽LD-3P油井。而據能源諮詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）說，這區塊就在北京所畫的9段線內。

而北京在南海所畫的9段線涵蓋範圍很廣，其中包括大片越南的專屬經濟海域。地圖顯示，相關區塊約有85公里位於主權聲索的爭議區內。

由於9段線並不連貫，在不明確的狀況下不斷引發爭議。近年解放軍不但加強在相關區域巡邏，也力主對當地資源擁有歷史主權。

路透詢問了越南，中國與俄羅斯外交部對相關事件的看法，但至今尚未獲得三方回應，至於俄羅斯石油公司則婉拒評論。

消息人士說，「俄越石油」擔心北京會反彈和施壓，原本想盡量低調展開鑽探，但沒想到母公司「俄羅斯石油」周二卻發佈了聲明。「俄羅斯石油」在聲明中說，他們所用的「白龍5號」(Hakuryu-5)鑽探設備是日本海洋掘削株式會製造的。

(中時電子報)