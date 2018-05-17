全台首座國人自造 球子山燈塔睽違27年將重啟

全台首座由國人自造的「球子山燈塔」有62年歷史，自1991年開始塵封27年，直到今年4月底燈塔修復完成，另外預計年底完成整體步道規畫案，再開放民眾進入。（張穎齊翻攝）

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球子山燈塔今年4月底完成修復，立委蔡適應服務處17日邀集相關單位前往會勘，研擬步道規畫案，並預計年底開放民眾進入。（張穎齊翻攝）
球子山燈塔今年4月底完成修復，立委蔡適應服務處17日邀集相關單位前往會勘，研擬步道規畫案，並預計年底開放民眾進入。（張穎齊翻攝）

全台首座由國人自造的「球子山燈塔」，自1956年設立完成後，佇立於基隆港西岸碼頭山頂，風景宜人，可360度環顧基隆山海美景，但卻在1991年因故塵封。為了重啟昔日風光，燈塔已在今年4月底修復完成，立委蔡適應服務處今（17）日也邀集相關單位，協商整修燈塔步道，睽違27年的燈塔，預計年底可完工開放民眾進入。

球子山燈塔1991年因基隆港內的暗礁由軍方爆破移除後，功能下降而被關閉至今，塵封27年後，今年4月底則已修復成原本白色的燈塔。市府工務處指出，整個球子山步道的規畫案，將會在6月中旬發包，其中會經過的區域包含火號山上的仙洞營區、港務公司用地、國有財產署管轄土地，全部區域皆為國有土地，在用地取得的部分，還需要向各單位接洽。

張錦煌議員服務處特助張秉鈞表示，球子山步道完成後，未來希望可以串連仙洞、太白里，發展基隆市的特色觀光，成為一個歷史文化、古蹟地景的廊帶。施世明議員服務處特助施偉政則說，球子山步道呈現的就是基隆原本的特色風貌，改善步道的現況、還有周邊的交通，才能把更多的人潮引入基隆。

蔡適應服務處主任林明智表示，目前想要來到整建好的球子山燈塔，必須經過國防部的仙洞陣地，目前只有在戰備演訓時才會用到，蔡適應特別協調國防部和基市府，規畫穿越仙洞陣地的步道，讓遊客可以到達球子山燈塔和觀景平台，來欣賞基隆港區的美景。

林明智說，蔡適應將會協助基隆市政府，向國防部、國有財產署、港務公司溝通，加速用地取得，國防部也會配合地方政府，整理營區及內外的鐵絲網，預計在今年年底可以完成規畫案，希望整體步道整建盡速完成。

(中時 )

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