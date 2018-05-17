民進黨和柯P兩敗俱傷 林濁水：小英心裡苦但小英不説

2018年05月17日 15:43 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長選舉，民進黨選對會終決議提自己人，不禮讓現任市長柯文哲。前民進黨立委林濁水認為由總統蔡英文開頭的「台灣價值」之爭，譲泛綠內部大廝殺，如今失控到柯和民進黨雙方兩敗俱傷局面，更影響全國的選情，最終淪落到「總統心裡苦，但是總統不說的境地」。

林濁水於《Yahoo論壇》撰文表示，蔡英文和柯P兩人心裡想的，都是合作優先，最終結果破局，問題出在蔡柯兩人一位過度「自大傲慢」，一位過度「優柔寡斷」。當蔡英文先起頭問柯文哲「台灣價值」，接著民進黨人士一個一個跟進，最後，在民進黨選對會前，陳菊總結，柯文哲在「台灣價值」不能交代，然後選對會做了不禮讓的結論。

民進黨若要檢驗「台灣價值」，那麼賴清德講過親中，陳水扁講過「兩岸一家人」，怎不見民進黨人強烈反彈？因此陳菊說，柯文哲的「兩岸一家親」她沒有意見，她不能忍受的是柯文哲在國家定位上，採取模糊的態度。然而，陳菊不能忍受柯文哲的模糊態度，但是蔡英文呢？蔡英文既可任用宋楚瑜當海基會董事長，更一再派他擔任APEC的特使去和習近平互動，而宋在出發前更公開支持「九二共識，反對台獨」，蔡英文卻不糾正，形同默認；蔡英文對宋楚瑜採取超寬鬆標準，為什麼卻要對柯文哲採取超高標準？關鍵是因蔡英文對柯文哲有強烈的不滿。她不滿柯文哲經常對她的前瞻計劃等等政策頻頻「舉手」。所以蔡英文就選擇了「台灣價值」出虛拳，提醒柯文哲以後不要再頻頻舉手。

林濁水感嘆轟轟烈烈的「台灣價值」之爭，由蔡英文開頭，譲泛綠內部大廝殺，如今失控到柯和民進黨雙方兩敗俱傷的局面，更嚴重的是影響到全國選情，終於落到「總統心裡苦，但是總統不說的境地」。

(中時電子報)