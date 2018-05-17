國人早餐營養不均　油脂含量亞太區第一

2018年05月17日 16:15 中時 倪浩倫

國人早餐吃超油！不少國人因為忙碌，常沒有天天吃早餐，內容也容易「營養不均」。一項跨國調查指出，國人早餐內容的脂肪含量高達25％，高居第1，此外，還有7成國人早餐的蛋白質吃不夠；專家提醒，蛋白質不夠，會造成肌肉流失、降低新陳代謝，加上油脂又吃太多，將讓身體持續「增脂、減肌」，嚴重影響身材。

一項亞太區11國的調查顯示，僅有5成多的民眾在家吃早餐，頻繁外食的情況下，可能提高早餐吃錯內容、營養不均的機率；調查顯示，我國受訪者都認為早餐最重要的營養為蛋白質，但實際上，卻有7成受訪者的蛋白質吃不夠，而且又吃得「太油」，早餐油脂攝取比率居亞太區第1。

很多人一忙起來，早餐常用一個精緻麵包和一杯奶茶打發，出現熱量足夠，但蛋白質太少、糖和油太多的狀況。香港中文大學食品和營養學課程教授陳振宇說，一般人每餐應吃到約25公克的蛋白質，其中又以植物性蛋白優於動物性蛋白，一般人可透過到早餐店，買一份含蛋的主食，再加一杯豆漿相關的飲品，便有機會攝取到足夠的蛋白質；當蛋白質吃不夠時，會造成肌肉流失，造成整體新陳代謝降低，加上國人早餐又吃太油，持續的「增脂、減肌」，將嚴重影響身體健康和體態。

大腸癌是國人最容易罹患的癌症，和蔬果吃不夠有高度相關，根據衛福部國健署調查，我國約有85％成人，每天吃不到建議的3蔬2果建議量，而上述調查也顯示出同樣結果「8成國人早餐的蔬果量攝取不足」。

營養師林若君說，蔬果內含的纖維素，可增加飽足感，刺激腸胃蠕動，吃不夠會提高便祕的機率，早餐建議吃5~10克的纖維（2／3碗煮熟蔬菜約含3~4克纖維、一個網球大小水果約含2克纖維）；考慮到早上要趕上班，她建議民眾，可在睡前先花點時間準備，讓自己早餐吃得營養又豐富。

(中時 )