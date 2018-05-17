樹德家商應用日語科全國專題製作競賽奪冠

樹德家商應用日語科全國專題製作競賽勇奪全國冠軍。（樹德家商提供）

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延續優良傳統，樹德家商應用日語科繼去年獲教育部全國專題製競賽外語群第三名後，今年不僅再下一城，還勇奪第一名，師生與有榮焉。

在科主任涂碧芬領隊及張佳娜老師共同指導下，學生簡●珈、陳巧雅、許茜雯、葉湘棋以「與劇同行」為主題，以日本NHK所拍攝的年度大戲「大河劇」如何以影視帶動觀光為研究主題，希望藉由他山之石作為我國觀光發展方向的參考。

師生表示，「大河劇」由1963年開始播出，每年以特定的人物、時代做為題材，播放時間長達一年，曝光率高。當地政府及民間團體皆積極宣傳，「大河劇」在每次劇後播放約一分鐘紀行，讓觀眾可以了解劇中場景的歷史背景及現況，被選定為拍攝主題之城市在該大河劇播放年會有許多觀光客造訪。

參賽學生參考日本大河劇宣傳方式，以紮實的日語能力，充分發揮創意與巧思，實務製作觀光地圖及構思宣傳活動，期盼能以影視帶動觀光，讓世界看見臺灣之美。

校長陳茂霖表示，在全球化的時代，擁有第二外語能力的人才備受青睞，今年應用日語科高三學生在日本語能力試驗取得最高級N1-2人、中高級N2-24人，創下有史以來最高紀錄及優異成績，尤其連續2年甄選獲得日本台灣交流協會台灣高中生赴日留學生名額，為學生的學習路上留下美麗足跡。

(中時 )

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