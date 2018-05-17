騰訊首季獲利成長近6成 遊戲仍是最大金雞母

2018年05月17日 15:52 中時電子報 李靖棠

據界面新聞報導，大陸科技產業騰訊昨日公佈今年第一季財報，收入達到了735.28億人民幣（約3452.7億台幣）、獲利幅度為306.92億人民幣 （約1441.2億台幣），比去年同期增長59%。從財報內容可發現，增值服務和遊戲部門，仍是騰訊集團最大的金雞母。

增值服務一塊，第一季收入達到了468.77億人民幣（約2201.2億台幣），相比去年同期成長幅度為34%；其中，來自網遊的收入成長了26%，達到287.78億人民幣（約1351.3億台幣），而手遊部份，則有217億人民幣（約1019億台幣）收入，比去年同期增長了68%。

此外，網路與媒體廣告也都有大幅度成長，替騰訊賺進約200多億的人民幣收入，雖然遊戲部門的成長，不如先前王者榮耀爆紅巔峰期，但隨著「吃雞」等多款遊戲持續佔據社群媒體版面，後勢看漲的幅度依然相當可觀。

而騰訊旗下兩大社交平台：微信和QQ，已過巔峰期的QQ，用戶數量仍持續下滑6%；相反地微信或國際版的Wechat用戶，卻似乎不斷地快速增加，目前總用戶已多達10.4億人次，比去年同期增加10%之多。相關分析指出，微信用戶增加，應該與新推出、多達500種的小遊戲和小程式有關，讓更多人因此申請帳號，成為用戶之一。

(中時電子報)