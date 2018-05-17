世足》倒數28天－後防老化 小將乏力 葡萄牙又靠C羅一人？

2018年05月17日 15:58 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

「C羅雖強，卻無法帶領他的國家奪冠。」這樣的質疑，「世界足球先生」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在前年的歐洲國家盃一掃而空。葡萄牙和他在「花都」巴黎舉起隊史第一座國際大賽冠軍，如今要到俄羅斯站上世界之巔。

「歐洲制霸」絕非葡萄牙的終點，在世足歐洲區資格賽分到B組，他們除了首戰因C羅受傷缺陣，在巴塞爾輸給瑞士，接著9戰全勝且只失兩球，包括最後一戰在里斯本主場對瑞士的2比0甜蜜復仇，仍以分組第一昂首晉級世足賽。葡軍也找到C羅在鋒線的最佳組合，與小將安德瑞席爾瓦（Andre Silva）合進24球。

葡萄牙被喻為「歐洲森巴」，過去在大賽屢被看好，結果卻往往不如預期。上屆世足賽在「死亡之組」黯然出局後，老教頭桑托斯（Fernando Santos）成功打造隊形並灌注堅強的意志力，不論是歐洲盃決賽一開始就傷了C羅，最終仍能擊敗法國奪冠，或是後來在世足資格賽的出色戰績，都說明葡軍已非吳下阿蒙。

C羅是葡軍的絕對靈魂，在連兩年職業賽季都打好打滿（挺進歐冠決賽），也連兩個夏天率領葡軍出征（歐洲盃、洲際國家盃）之後，幾乎沒有休息的他曾在2017年後半陷入低潮與加薪風波。不過C羅就是C羅，他不但帶領葡軍拿下世足門票，又與皇家馬德里殺入了歐冠決賽，本季在各項賽事42戰進43球。

C羅維持高檔，加上稱霸歐洲盃後的王者自信，讓本屆的葡萄牙更令人不敢小覷。此外，過去在歐洲舉辦的世足賽，葡萄牙只要有拿到門票（1966、2006年），最後都能打入4強，歷史似乎也對他們有利。

然而葡萄牙雖在各位置都有所成長，過度仰賴C羅仍是隱憂。從上屆世足賽出局後，葡軍只輸過兩場正式國際賽，都是C羅因傷缺陣的時候。C羅日前在西甲對巴塞隆納扭傷腳踝，就讓葡萄牙嚇出一身冷汗，世足更要祈禱他天天健康才行。

C羅（左）與佩佩是葡萄牙的攻守兩大要角。（美聯社資料照）

葡軍進攻過度仰賴C羅，防守則過度依賴佩佩（Pepe），然而這位防守強悍、有時踢球像踢人的「武學大師」畢竟已經35歲，另兩名中後衛布魯諾阿維斯（Bruno Alves）、方提（Jose Fonte）分別是36、34歲，防線超高齡也有風險。

此外，兩年前在歐洲盃崛起的新生代好手安德瑞席爾瓦、葛瑞洛（Raphael Guerreiro）、安崔恩席爾瓦與馬力歐（Joao Mario），這兩季在所屬的母隊都沒有太好的表現，如果狀態屆時拉不起來，C羅又將孤掌難鳴。

整體而言，葡萄牙在B組應能取勝摩洛哥與伊朗，但首戰對上鄰居西班牙，攸關他們能否贏得分組冠軍，與在16強避開難纏的烏拉圭，絕對是關鍵一役。至於要保持在歐洲的世足賽「必進4強」歷史，甚至首度殺入世足決賽，就要看C羅和葡萄牙能否在8強擊敗法國或阿根廷了。

進攻上成為C羅最佳搭檔的安德瑞席爾瓦，在高價轉會AC米蘭之後並未踢出身價，狀態令人擔憂。（美聯社資料照）

葡萄牙小檔案

★世界排名：4

★世足參賽次數：7

★世足最佳成績：季軍（1966年）

★上屆成績：小組賽出局

★總教練：桑托斯（Fernando Santos）

★台灣運彩奪冠賠率：22.00

(中時電子報)