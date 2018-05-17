中山工商邀本田汽車、輔英科大等產學界簽產學大聯盟

中山工商邀本田汽車、輔英科大等產學界簽產學大聯盟。（中山工商提供）

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中山工商17日邀本田汽車及輔英科大等30多家知名企業及大學簽訂「產學大聯盟」，校長林昭億表示，合作的產學界都是一流學府和領頭羊，落實學用合一，不僅培育技術人才，也能助政府擺脫低薪困境。

林昭億表示，中山工商辦理就業導向課程專班，是透過一系列專班課程訓練、媒合學生在高三下學期前往企業實習，以利學生提升職場適應力，強化在職培育機制，並擴大與大學技專校院合作，真正達到學用合一，並做好攬才育才目標。

他強調，除就業導向課程專班外，該校與知名企業及大學端合作辦理各類科建教合作班，提供學生友善學習工作環境，落實做中學、學用合一的技職教育理念。除合法薪資、完整福利外，完善的培育規劃與輔導機制有利學生適應與畢業後留任，另透過產學攜手專班等相關課程進行，有利學生高職階段自我探索與就業性向釐清。

義守大學由李樑堅副校長率隊，正修科大由副校長黃柏文領軍，樹德科大王昭雄副校長及輔英副校長張可立都偕主管參與。

企業界本田汽車由部長陳富郎、福華副總陳雅惠、碳佐總監黃洋世、蓮潭總經理鄭琨楹、高雄商旅總經理黃村彰、麥當勞經理等人都親自出席，表達重視。

大聯盟大學端有義守大學、正修大學、樹德科大、首府大學、東方設計大學及輔英科大等。企業則有漢來、本田汽車、麥當勞、高雄國際會館、福華飯店、蓮潭會館、爭鮮、晶旺餐旅、東陽實業廠、曼都國際、碳佐麻里、華泰電子、華東電子和華鏞機械等20餘家廠商。

(中時 )

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